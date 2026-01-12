La reciente y última foto de Mauricio Macri y Juliana Awada antes de separarse que sorprendió a todos
El domingo sacudió con la noticia menos esperada y a raíz de lo sucedido, numerosos detalles salieron a la luz. Hasta hace dos semanas, el vínculo parecía estar fuerte.
Lo que parecía ser una de las parejas más sólidas del ámbito nacional, hoy enfrenta su hora más oscura. Mauricio Macri y Juliana Awada habrían decidido tomar caminos separados, una noticia que cayó como una bomba en las redacciones y que amenaza con reconfigurar no solo la vida social de la élite argentina, sino también el mapa político del PRO.
La foto que engañó a todos
Hasta hace apenas dos semanas, el escenario era idílico. Si de remitirse a las redes sociales se trata, el matrimonio disfrutó de Navidad juntos como familia junto a la hija que comparten, Antonia Macri, más la hija de Juliana, Valentina Barbier. Juntos en la mesa navideña, a la luz de las velas rojas, el conjunto del expresidente posó con una sonrisa, proyectando esa imagen de "Hechicera" y líder que cultivaron durante una década y media.
Te Podría Interesar
Sin embargo, a 14 días de la festividad, la realidad tras bambalinas parece haber estallado. La pareja ha decidido distanciarse y las incógnitas no paran de surgir: ¿Fue la foto navideña el último intento de salvar lo insalvable o una cortina de humo para proteger a Antonia?
¿Tercera en discordia?
Si la separación ya es un terremoto, las réplicas que llegan desde los estudios de televisión amenazan con causar un sismo mayor. En las últimas horas, versiones periodísticas lanzadas en programas como Duro de Domar señalaron la existencia de un vínculo que habría acelerado el desenlace.
"Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", deslizaron los panelistas, poniendo sobre la mesa el nombre de la nieta de Mirtha Legrand. La noticia seguirá desarrollándose y destapando nuevos detalles conforme pasen los días.