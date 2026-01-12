La reciente y última foto de Mauricio Macri y Juliana Awada antes de separarse que sorprendió a todos

El domingo sacudió con la noticia menos esperada y a raíz de lo sucedido, numerosos detalles salieron a la luz. Hasta hace dos semanas, el vínculo parecía estar fuerte.

Lo que parecía ser una de las parejas más sólidas del ámbito nacional, hoy enfrenta su hora más oscura. Mauricio Macri y Juliana Awada habrían decidido tomar caminos separados, una noticia que cayó como una bomba en las redacciones y que amenaza con reconfigurar no solo la vida social de la élite argentina, sino también el mapa político del PRO.

La foto que engañó a todos image Una Navidad que parecía perfecta. Créditos: Instagram Hasta hace apenas dos semanas, el escenario era idílico. Si de remitirse a las redes sociales se trata, el matrimonio disfrutó de Navidad juntos como familia junto a la hija que comparten, Antonia Macri, más la hija de Juliana, Valentina Barbier. Juntos en la mesa navideña, a la luz de las velas rojas, el conjunto del expresidente posó con una sonrisa, proyectando esa imagen de "Hechicera" y líder que cultivaron durante una década y media.

Sin embargo, a 14 días de la festividad, la realidad tras bambalinas parece haber estallado. La pareja ha decidido distanciarse y las incógnitas no paran de surgir: ¿Fue la foto navideña el último intento de salvar lo insalvable o una cortina de humo para proteger a Antonia?

¿Tercera en discordia? En C5N afirmaron que Mauricio Macri habría tenido vínculo con una famosísima conductora: quién es Si la separación ya es un terremoto, las réplicas que llegan desde los estudios de televisión amenazan con causar un sismo mayor. En las últimas horas, versiones periodísticas lanzadas en programas como Duro de Domar señalaron la existencia de un vínculo que habría acelerado el desenlace.