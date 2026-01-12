Graciela Alfano reveló la íntima invitación que le hizo Mauricio Macri tras separarse: "Me encanta"

La vedette habló en el programa de Mariana Fabbiani y dejó en shock a todos al revelar el mensaje que le envió el expresidente.

Mauricio Macri y Juliana Awada le pusieron punto final a su historia de amor que duró 15 años. Una crisis fue el detonante de la decisión que, según el entorno, fue tomada en conjunto luego de un fuerte análisis y de pensarlo durante un buen tiempo.

En medio de todo esto se corrieron los rumores de que él habría tenido un vínculo con Juana Viale, algo que ella negó de forma furiosa y contundente. Las horas pasaron y quien se sumó a esto fue Graciela Alfano.

La vedette dialogó con Marina Calabró en América TV y sorprendió al revelar la invitación que le hizo el expresidente: "Me sorprendió la noticia. Yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja. A veces las cosas se terminan y es lamentable".

Luego de esto, Graciela soltó un dato que dejó en shock a todos en el programa: "Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer, así que seguro nos veremos en el transcurso de la mañana. No sé si él escribió a las cuatro de la mañana o a mí me volvió el Wi-Fi, yo lo recibí a esa hora".