Las redes sociales identificaron una perla de la televisión. Con muchos años de diferencia, las mediáticas tuvieron una expresión muy similar: los detalles.

En el universo de la farándula, hay casualidades que parecen escritas por un gran guionista. La rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez no por un escándalo en vivo, sino por una curiosa repetición de patrones. Usuarios de X y TikTok rescataron un viejo tape de Wanda y lo compararon con la entrevista más reciente de la actriz.

Ambas, con casi una década de diferencia, eligieron destacar la misma virtud doméstica de Mauro Icardi para explicar la "seguridad" que él les brindaba.

Wanda con Susana: el "foquito" Embed - Nadie lo notó hasta ahora: el archivo letal que une a Wanda Nara y la China Suárez casi 10 años después Corría el año 2017. Wanda Nara, sentada en el icónico living de Susana Giménez, hablaba de los inicios de su relación con el delantero, en tiempos donde buscaba reconstruir su vida tras la separación de Maxi López.

Allí, la empresaria soltó la frase que hoy cobra otro sentido: "Me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. 'Se me rompió el foquito, te lo cambio yo', me decía".

La China con Moria: la "bombita" China Suárez en La mañana con Moria Una similitud impensada. Créditos: Archivo MDZ Casi diez años después, y tras el torbellino mediático que las enfrentó, la China Suárez se sentó frente a Moria Casán. Al ser consultada sobre qué la enamoró o qué la hizo apostar por Icardi pese a todo, la actriz utilizó una retórica prácticamente calcada.