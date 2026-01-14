Tristeza por el fallecimiento de Melania Pérez, una gran referente del folclore argentino

El ambiente artístico se viste de luto tras confirmarse la partida de una de las intérpretes más auténticas y respetadas de la música popular de nuestro país.

El panorama cultural del país se estremeció con la triste noticia del fallecimiento de la emblemática cantautora salteña Melania Pérez. Su deceso, ocurrido este 14 de enero, marca el fin de una era para el canto popular, donde se consolidó como una figura indispensable del folclore gracias a su registro vocal único y su inquebrantable compromiso con las raíces del NOA. Desde sus inicios, su presencia en los escenarios no fue solo una cuestión de talento, sino un acto de preservación de la identidad sonora argentina.

Nacida en el seno de una familia donde la música era el pulso cotidiano, su destino estuvo marcado por las carpas de carnaval y las orquestas familiares. Esta base cultural le permitió irrumpir con fuerza en la escena profesional a mediados de los años 60, cuando se unió a una agrupación que cambiaría la estética vocal del momento. Aquella joven de 17 años aportó la cuota de tierra y tradición necesaria para que el grupo alcanzara la gloria máxima en los festivales más importantes del país.

El legado de Melania Pérez en la música argentina fotos-para-gobierno-web-2026-01-14t124408082-1024x682 Melania Pérez, la cantante de Salta junto al "Cuchi" Leguizamón, exploró nuevas fronteras armónicas en el folklore. Foto: Web Cultura Salta Su paso por el conjunto Las Voces Blancas fue el trampolín hacia una búsqueda estética mucho más profunda. La cantante no se conformó con el éxito comercial y decidió perfeccionarse académicamente en Buenos Aires antes de regresar a sus raíces. Fue en Salta donde su camino se cruzó con Gustavo "Cuchi" Leguizamón, integrando proyectos que desafiaban las armonías convencionales del género. “Su voz aportó un sello folklórico distintivo, clave en la identidad del grupo”, recuerdan hoy quienes analizaron su impacto en la música de cámara popular.

La etapa solista y sus colaboraciones posteriores, como el recordado Dúo Herencia, terminaron de moldear su figura de culto. Melania Pérez se convirtió en la "cantora de los poetas", trabajando codo a codo con plumas de la talla de Manuel J. Castilla. Su capacidad para interpretar la baguala y la zamba la llevó a escenarios internacionales, demostrando que la música de raíz no tiene fronteras. En su madurez, apadrinada por figuras como León Gieco, dejó registros discográficos que hoy son considerados joyas de colección para los amantes del buen gusto.