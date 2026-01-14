Una figura argentina reveló cuántas veces tiene relaciones sexuales con su pareja durante el embarazo

En las últimas horas una conocida famosa contó en detalle cómo es la intimidad con su pareja a pocas semanas de dar a luz.

En las últimas horas, una gran figura del mundo de la farándula sorprendió a todos al revelar la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales con su pareja mientras comienza la última etapa del embarazo.

Se trata nada más ni nada menos que de Camila Homs, quien tiene fecha de parto para el 29 de enero. La expareja de Rodrigo De Paul está teniendo un gran presente amoroso con José Sosa, su nuevo novio, y en una entrevista dejó en claro que la intimidad sigue vigente pese al embarazo.

"Se rumorea que las mujeres embarazadas, hormonalmente, están súper revolucionadas y están como más hoteadas. Para vos, en tu caso, ¿es mito o realidad?", le preguntó la periodista y Camila no dudó en responder.

"Es realidad, pero yo creo que ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco meses que de siete meses y medio, llegando casi a los ocho", expresó Cami Homs sobre la intimidad que mantiene con su pareja.