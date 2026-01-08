"Se cree mega famoso": quién es el actor argentino al que acusan de creído y mala onda
En Puro Show, Pampito y Marcia Frisciotti revelaron las polémicas actitudes de un actor argentino que dieron mucho de qué hablar.
Arrancó el 2026 con varias confirmaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y una de las que más dio que hablar fue Zaira Nara, quien terminó de blanquear el vínculo que ya se rumoreaba con el acaudalado polista Robert Strom. A partir de esa información, en Puro Show repasaron el historial amoroso reciente de la modelo y, sin buscarlo, terminaron sacando a la luz episodios que dejaron muy expuesto a otro actor muy reconocido.
Durante el análisis, los conductores del ciclo de El Trece recordaron que, antes de este romance, Zaira había sido mencionada en versiones que la acercaban a Nicolás Furtado. Ese repaso abrió la puerta a comentarios picantes sobre el actor uruguayo, a quien varios panelistas coincidieron en describir como distante y poco amable con la prensa y el entorno artístico.
Te Podría Interesar
"Se acuerdan que el año pasado, tanto a Pampita como a Zaira se la había vinculado al actor uruguayo que siempre tiene tan mala onda con la prensa. Tiene un complejo como que se cree mega mega famoso y que la gente lo está hostigando todo el tiempo… no", lanzó Pampito.
Luego, el conductor sumó una anécdota concreta que habría reforzado esa imagen: "Esperen que les cuento esto. Ella estaba con el Pollo Alvarez haciendo su programa de streaming y fue el prensa del evento y le dijo 'Nico, te querés ir a sentar un rato con los chicos y Zaira'. Y esto de gente que estaba ahí y lo escuchó, respondió 'de ninguna manera. Estoy acá, en este evento por vos'".
El relato no terminó ahí. Marcia Frisciotti, conocida como "Pochi", tomó la palabra y aportó una vivencia personal que, según contó, confirma la fama de "difícil" que arrastra Furtado en el ambiente. "Es creído. Me van a odiar con esto que voy a contar porque a lo conocí un verano en Punta del Este porque estuvo con una amiga mía. Pasamos mucho tiempo juntos. Él ya era famoso, ya había hecho El marginal"
Finalmente, la panelista recordó una escena que le resultó llamativa por el contraste entre la situación y la actitud del actor: "Estaba haciendo la telenovela con Agustina Cherri, Fany la Fun. No le fue bien. La levantaron. Me acuerdo que estábamos en el departamento de mi amiga en zona norte. Que no había nadie en Martínez a la noche, y caía con anteojos y peluca como si alguien lo fuera a reconocer".