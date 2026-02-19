Este thriller británico con 6 episodios te va a obsesionar de principio a fin

Si estás buscando un thriller con pocos episodios, una historia atrapante y una atmósfera inquietante y perturbadora, esta serie británica es la opción perfecta para maratonear y está en streaming .

En 2022 se estrenó La hora del diablo (The Devil’s Hour), un thriller de 6 episodios combina investigación criminal, horror psicológico y una obsesión inquietante con los números. La serie cuenta con dos temporadas disponibles en Prime Video , y una tercera en camino.

Por más que parezca extraño, a lo largo del tiempo la humanidad ha desarrollado cierta fascinación por los números. El 13 es “mala suerte”, el 666 es “el número de la bestia” y entre las 3 y las 4 de la madrugada muchos hablan de la “hora del diablo”. En esta serie, Lucy Chambers, interpretada por Jessica Raine , se despierta todas las noches exactamente a las 3:33 am. Siempre a la misma hora. Siempre después del mismo sueño aterrador. Y siempre con esos tres números mirándola desde el reloj.

Lucy es una trabajadora social con insomnio crónico, propensa a alucinaciones y a constantes déjà vu. Vive al borde del colapso. Su marido es casi un extraño que entra y sale de la casa sin demasiadas explicaciones, y su hijo Isaac es un niño emocionalmente distante, que habla de amigos imaginarios y de personas que caminan por la casa… aunque nadie más pueda verlas. Varios psiquiatras intentaron entender qué le pasa al chico sin éxito, hasta que aparece la doctora Ruby Bennett, que empieza a sospechar que hay algo más profundo detrás de su comportamiento.

A la par de esta historia, la serie nos introduce en una investigación de una serie de asesinatos aparentemente aleatorios en la zona. El inspector Ravi Dhillon ( Nikesh Patel ) y el sargento Nick Holness ( Alex Ferns ) siguen el rastro de un posible asesino serial. Como es de esperar, ambos mundos, el doméstico y el criminal, terminan cruzándose de forma inquietante.

Y ahí entra Gideon, interpretado por Peter Capaldi. Un sospechoso enigmático, perturbador, que parece saber demasiado sobre Lucy. En varias escenas, vemos a ambos frente a frente en una sala de interrogatorios, en un futuro que todavía no entendemos del todo. Gideon habla en acertijos, deja caer pistas y sugiere que hay algo mucho más grande en juego. La pregunta es inevitable: ¿qué conexión real tiene Lucy con los crímenes?

Tráiler de La hora del Diablo, la serie original de Prime Video

La hora del Diablo (2022) - tráiler subtitulado

Creada por el guionista Tom Moran, La hora del diablo no está basada en hechos reales ni en una novela, sino en una idea original que juega con el tiempo, la repetición y la percepción de la realidad. Los primeros episodios van construyendo el suspenso de forma lenta, sembrando pequeños detalles que después cobran importancia.

En cuanto al elenco, este está encabezado por Jessica Raine como Lucy, una madre desesperada por ayudar a su hijo aunque eso implique cuestionar su propia cordura. Por su parte, Peter Capaldi, conocido por Doctor Who y The Suicide Squad, aparece menos en los primeros capítulos, pero cada vez que lo hace se adueña de la escena. Su Gideon es inquietante y profundamente incómodo.

En su estreno, fue muy bien recibida por la crítica. En el sitio Rotten Tomatoes, la ficción se alza con un impresionante 95% de aprobación por parte de la prensa especializada, y un 88% por parte del público, lo que deja en claro que se trata de una propuesta sólida, bien hecha y con un desenlace que recompensa la paciencia.

La serie cuenta con dos temporadas, ambas disponibles en Prime Video. La primera cuenta con 6 episodios, y la segunda con 5. Oscura, intrigante y diferente, La hora del Diablo es ideal si te gustan los thrillers que mezclan crimen, misterio psicológico y un toque sobrenatural.