Netflix pone el foco en Franco Colapinto, "el hombre del momento", en la nueva temporada de Drive to Survive

La expectativa por el estreno de la nueva temporada de Drive to Survive crece a medida que se conocen más imágenes oficiales. En el reciente adelanto difundido por Netflix , Franco Colapinto ocupa un lugar destacado y se perfila como uno de los ejes narrativos de la octava entrega de la serie documental que sigue de cerca la Fórmula 1 .

El video promocional confirma que el argentino tendrá una presencia relevante en la temporada que se lanzará el 27 de febrero. Su incorporación como piloto titular de Alpine durante 2025 fue uno de los movimientos más comentados del paddock y ahora será retratada desde adentro por las cámaras de la producción.

En las primeras escenas del anticipo, Colapinto llega al circuito de Imola —donde debutó como titular junto a Pierre Gasly— y se presenta ante cámara con una declaración directa: “Soy Franco Colapinto , piloto de BWT Alpine Formula 1 ”. Luego, con gesto distendido, acciona la claqueta que marca el inicio de la grabación.

El tráiler muestra al piloto argentino avanzando por el paddock rodeado de periodistas y fotógrafos. En medio del revuelo, una voz le da la bienvenida con una frase que resume el clima que lo rodeaba en ese momento: “Bienvenido otra vez. Eres el hombre del momento”.

El mensaje promocional que acompaña el video también refuerza esa idea: “¡Ahora sí! Calienten los motores porque van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras en la próxima temporada de Formula 1 : Drive to Survive , que estrena el 27 de febrero”.

La serie, titulada oficialmente Formula 1: Drive to Survive, se ha convertido en un fenómeno global al mostrar el costado más humano y estratégico del campeonato. En esta edición, el foco estará puesto en los cambios internos de varias escuderías y en la irrupción de nuevos nombres en la parrilla.

El respaldo de Briatore y la presión interna en Alpine

Uno de los puntos centrales será el proceso que llevó a Colapinto a asumir la titularidad en Alpine tras la salida de Jack Doohan. El equipo atravesaba una etapa de ajustes estructurales y deportivos, y la decisión generó repercusiones tanto dentro como fuera de la pista.

doohan trailer dts La salida de Doohan, quien fue reemplazado por Franco Colapinto, es parte del tráiler oficial de la octava temporada de Drive to Survive. Captura de video

En el cierre del adelanto, el propio piloto argentino reconoce la dimensión del desafío: “Es genial estar otra vez en la F1. Flavio (Briatore) confía mucho en mí. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible”.

La producción también exhibe el carácter firme de Flavio Briatore. En una entrevista incluida en la serie, cuando le preguntan si disfruta despedir personas, responde de manera tajante: “Si la gente no hace su trabajo, sí”. La escena se complementa con imágenes de Doohan visiblemente frustrado tras su salida y con advertencias previas como: “No lo lleves al límite”, pronunciada antes de un accidente en Japón.

Un rol protagónico inédito para Franco Colapinto

Además de los momentos de tensión, el tráiler deja ver el costado más espontáneo de Colapinto. En una de las secuencias, incómodo por la constante presencia de las cámaras, lanza con naturalidad: “Dejá de seguirme”. La frase aporta frescura y evidencia la exposición a la que estuvo sometido durante la temporada.

La octava entrega contará nuevamente con la producción ejecutiva de James Gay-Rees y Paul Martin, responsables de reconocidos documentales deportivos. Esta edición no solo abordará la lucha por el campeonato y la llegada de nuevos talentos, sino que también pondrá bajo la lupa las tensiones internas de los equipos.

Para el público latinoamericano, la presencia central de Colapinto marca un hito. Será la primera vez que un piloto argentino tenga un rol tan visible en una de las series más influyentes del automovilismo actual, consolidando su figura como una de las historias destacadas del paddock en 2025.