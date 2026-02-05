Cuáles son las mejores series y películas de la Fórmula 1 para ver este finde

Todavía falta un poco más de un mes para que vuelva la Fórmula 1 y, más allá de los tests de pretemporada , hay otra forma ideal de calentar motores antes de un arranque que promete cambios, emociones y sorpresas.

Nada mejor que aprovechar la espera para revivir momentos históricos, descubrir historias recientes detrás de escena y, por qué no, sumergirse también en un poco de ficción. Estas son las mejores películas y series de la F1 para disfrutar este fin de semana.

Dirigida por Ron Howard, esta película recrea con intensidad la histórica rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda durante la temporada 1976 de Fórmula 1 . La trama combina acción en pista, tensión psicológica y drama humano, con especial foco en el grave accidente que sufrió Lauda en Nürburgring y su impactante regreso a las pistas pocas semanas después. Aclamada por la crítica, destacó especialmente por las actuaciones de Chris Hemsworth y Daniel Brühl, la dirección de Howard, las escenas de carrera y la música de Hans Zimmer, consolidándose como uno de los films deportivos más valorados de los últimos años.

Este documental dirigido por Asif Kapadia ofrece un retrato profundo y emocional de Ayrton Senna, desde sus primeros pasos en el automovilismo hasta su muerte en el Gran Premio de San Marino de 1994 . A través de material inédito, archivos familiares y transmisiones televisivas de época, muestra tanto al competidor obsesivo por la perfección como al hombre sensible, espiritual y comprometido con su entorno. Considerado una de las mejores producciones documentales sobre deportes, recibió elogios unánimes por su narrativa, su montaje y su capacidad para conectar con fanáticos y no fanáticos por igual.

Protagonizada por Adam Driver, esta película se centra en un momento crítico de la vida de Enzo Ferrari, durante el verano de 1957, cuando su empresa atravesaba dificultades económicas y personales mientras se preparaba para la exigente Mille Miglia. Dirigida por Michael Mann, el film combina drama íntimo y competencia automovilística, explorando la obsesión de Ferrari por la excelencia, el peso de las tragedias familiares y la construcción de un legado que marcaría para siempre al automovilismo mundial. Disponible en Amazon Prime.

ferrari Una película para conocer más sobre la vida de Enzo Ferrari. Afiche oficial

Grand Prix (1966)

Considerada una obra pionera dentro del cine deportivo, esta película dirigida por John Frankenheimer revolucionó la forma de filmar carreras al utilizar cámaras montadas en autos reales durante Grandes Premios oficiales. Con un elenco encabezado por James Garner, combina romance, rivalidades y presión competitiva en plena era dorada de la Fórmula 1. Ganadora de tres premios Óscar técnicos, se convirtió en una referencia obligada para los fanáticos por su realismo visual y la aparición de leyendas como Fangio, Clark y Brabham. Disponible en Amazon Prime.

gran prix Gran Prix, una peli infaltable para los fanáticos de la Fórmula 1. Afiche oficial

Schumacher (2021)

Este documental producido por Netflix repasa la vida y carrera del heptacampeón mundial Michael Schumacher, desde sus orígenes en el karting hasta su consagración con Benetton y Ferrari. A través de entrevistas exclusivas con su esposa Corinna, sus hijos Gina y Mick, y figuras clave del paddock como Ross Brawn y Flavio Briatore, ofrece una mirada íntima sobre su mentalidad competitiva, su disciplina extrema y su faceta familiar, además de abordar con respeto su vida tras el accidente de esquí de 2013.

Embed - Schumacher (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Fangio: El hombre que domaba las máquinas (2020)

Este documental reconstruye la leyenda de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón argentino que dominó la Fórmula 1 en la década de 1950 con cuatro escuderías distintas. A través de testimonios de figuras como Fernando Alonso, Jackie Stewart y Mika Häkkinen, se explora su estilo de conducción, su inteligencia estratégica y el contexto peligroso de una época donde competir significaba arriesgar la vida en cada carrera.

fangio Un documental muy bien logrado sobre la vida de Juan Manuel Fangio. Netflix

F1 The Movie (2025)

Protagonizada por Brad Pitt y producida por Jerry Bruckheimer, esta superproducción combina acción, drama y espectáculo con la Fórmula 1 como telón de fondo. Filmada durante fines de semana reales de Grandes Premios y con participación directa de pilotos y equipos, destaca por su realismo visual y su despliegue técnico. Si bien la historia es deliberadamente exagerada y “muy Hollywood”, se transforma en una experiencia ideal para fanáticos del automovilismo por la calidad de las imágenes y la inmersión en el paddock.

f1 the movie F1 The Movie, ideal si buscás acción y ficción. Afiche oficial

Mejores series para conocer más sobre la Fórmula 1

Formula 1: Drive to Survive (Netflix)

La serie documental que cambió la forma de consumir la F1. Desde 2019, ofrece acceso exclusivo a los equipos, pilotos y directivos durante cada temporada, mostrando no solo lo que sucede en pista, sino también las internas, negociaciones, tensiones y conflictos del paddock. Con siete temporadas estrenadas hasta marzo de 2025, fue clave para atraer a una nueva generación de fanáticos al campeonato.

Senna (2024)

Esta miniserie de ficción reconstruye la vida de Ayrton Senna desde sus inicios en Brasil hasta su consagración mundial y su trágica muerte en Imola en 1994. A diferencia del documental, aquí se profundiza en su costado humano, sus vínculos familiares, sus relaciones personales y el impacto de su fama. Un dato destacado es que gran parte de la producción se filmó en Argentina, con recreaciones de circuitos históricos y escenas clave de su carrera.

Brawn: La historia imposible de la Fórmula 1

Narrada por Keanu Reeves y disponible en Disney+ y Hulu, esta docuserie de cuatro episodios relata una de las gestas más increíbles del automovilismo: cómo Brawn GP, surgido de los restos del equipo Honda, ganó los campeonatos de pilotos y constructores en 2009 en su única temporada. La producción combina entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y un relato lleno de tensión, creatividad y decisiones al límite.

Fernando (2020)

Disponible en Amazon Prime Video, esta serie sigue a Fernando Alonso durante los años 2019 y 2020, cuando se alejó temporalmente de la Fórmula 1 para perseguir la Triple Corona del automovilismo. Muestra su participación en las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Rally Dakar, con un enfoque íntimo que revela su mentalidad competitiva, su disciplina y su pasión por los desafíos extremos.

Lucky!

Esta docuserie repasa la historia moderna de la Fórmula 1 a través de la figura de Bernie Ecclestone, quien transformó el campeonato en un fenómeno global. Con abundante material de archivo, imágenes inéditas y relatos en primera persona, la producción entrelaza la evolución del deporte con la vida del empresario británico. Ideal para quienes ya conocen el pasado de la categoría, ya que profundiza en negociaciones, conflictos políticos y momentos clave que marcaron décadas de competencia.