La divertida e imperdible comedia en Netflix que es ideal para compartir en familia

Diversión y risas aseguradas con esta película que está en Netflix y es perfecta para ver en familia: Escuela de Rock.

Cynthia Garrido

Netflix

Si lo que buscas es una comedia para disfrutar en Netflix, aquí te dejamos una que es ideal para compartir en familia. Se llama Escuela de Rock y es una película estadounidense que combina humor, música y aventuras escolares. Fue dirigida por Richard Linklater y su estreno fue en 2003.

En el reparto destacan Jack Black como Dewey Finn, un músico que vive al día y termina haciéndose pasar por maestro sustituto. Lo acompañan Joan Cusack como la estricta directora Rosalie Mullins, Mike White como el maestro Ned Schneebly, y un grupo de jóvenes actores que interpretan a los alumnos talentosos.

Escuela de Rock, Jack Black, Kevin Clark
La historia sigue a Dewey, quien llega a una escuela privada sin intención de enseñar. Pronto descubre que sus alumnos tienen un talento musical increíble y decide formar una banda de rock con ellos. Entre ensayos desastrosos, clases inesperadas y situaciones cómicas, todos terminan viviendo una experiencia inolvidable.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix

Embed - Escuela De Rock - Trailer

Quién es el director de la película

Richard Linklater es un director, guionista y productor estadounidense nacido en 1960 en Houston, Texas. Fue uno de los primeros y más exitosos directores en emerger durante la década de los 90 en el firmamento del cine independiente.

Entre sus películas más reconocidas se encuentran Antes del Amanecer (1995), Boyhood (2014) y Escuela de Rock (2003). A lo largo de su carrera ha trabajado como guionista y productor en varios de sus proyectos, y ha recibido múltiples premios y nominaciones por su contribución al cine, tanto a nivel independiente como comercial.

