La divertida e imperdible comedia en Netflix que es ideal para compartir en familia

Diversión y risas aseguradas con esta película que está en Netflix y es perfecta para ver en familia: Escuela de Rock.

Si lo que buscas es una comedia para disfrutar en Netflix, aquí te dejamos una que es ideal para compartir en familia. Se llama Escuela de Rock y es una película estadounidense que combina humor, música y aventuras escolares. Fue dirigida por Richard Linklater y su estreno fue en 2003.

En el reparto destacan Jack Black como Dewey Finn, un músico que vive al día y termina haciéndose pasar por maestro sustituto. Lo acompañan Joan Cusack como la estricta directora Rosalie Mullins, Mike White como el maestro Ned Schneebly, y un grupo de jóvenes actores que interpretan a los alumnos talentosos.

Escuela de Rock, Jack Black, Kevin Clark NETFLIX. Escuela de Rock NETFLIX La historia sigue a Dewey, quien llega a una escuela privada sin intención de enseñar. Pronto descubre que sus alumnos tienen un talento musical increíble y decide formar una banda de rock con ellos. Entre ensayos desastrosos, clases inesperadas y situaciones cómicas, todos terminan viviendo una experiencia inolvidable.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix Embed - Escuela De Rock - Trailer Quién es el director de la película Richard Linklater es un director, guionista y productor estadounidense nacido en 1960 en Houston, Texas. Fue uno de los primeros y más exitosos directores en emerger durante la década de los 90 en el firmamento del cine independiente.