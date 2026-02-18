Netflix: la miniserie argentina perfecta para maratonear en una tarde

Netflix sigue llamando la atención de sus miles suscriptores en todo el mundo con su extenso catálogo.

Con frecuencia Netflix renueva su catálogo y añade contenido que sorprende a los suscriptores. Este año, agregó El tiempo de las moscas, una miniserie dramática argentina. La ficción es una producción original de Argentina que adapta dos novelas de Claudia Piñeiro: Tuya (2005) y El tiempo de las moscas (2022).

La trama gira en torno a dos mujeres recién liberadas de prisión que intentan rehacer su vida lejos del delito. Tras crear un negocio de fumigación, aceptan un encargo sospechoso que las coloca nuevamente en el filo del peligro. Para desenredar la situación, deberán convertirse en investigadoras de su propia vida.

22221b NETFLIX. El tiempo de las moscas NETFLIX El reparto principal está encabezado por Carla Peterson como Inés y Nancy Dupláa como Mariana “La Manca” Suárez. Completan el elenco Valeria Lois, Osqui Guzmán, Julia Dorto, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, entre otros.

La dirección estuvo a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion desarrollado por Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo.

La miniserie está compuesta por 6 episodios, con una duración aproximada de 30 a 37 minutos cada uno. Es perfecta para quienes buscan contenido para maratonear en una tarde. Aborda temas como la reinserción social, la amistad y la lucha por la libertad dentro de un entorno que desafía constantemente a sus protagonistas.