Relojes listos: así será el ajuste de hora en 2026

El próximo cambio de horario importante en 2026 será en los Estados Unidos y varios otros países que observan el horario de verano. Esta modificación ocurre todos los años para aprovechar mejor la luz del día en primavera y verano.

En los Estados Unidos, el ajuste se hará el domingo 8 de marzo de 2026. En ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes se adelantarán una hora y pasarán a marcar las 3:00. Esto significa que se dormirá una hora menos esa noche, pero habrá más luz por la tarde.

Este cambio marca el inicio del llamado horario de verano (Daylight Saving Time, DST), que se aplica en la mayoría del país. No todos los territorios de Estados Unidos hacen este ajuste: por ejemplo, Hawái y gran parte de Arizona mantienen la misma hora todo el año.

La finalidad del horario de verano es extender las horas de luz natural por la tarde, lo que puede tener efectos en la rutina diaria de millones de personas, además de influir en el transporte, los negocios y el uso de energía.

Este ciclo no termina en marzo: más adelante, el primer domingo de noviembre de 2026, que será el 1 de noviembre, los relojes volverán a ajustarse. Ese día se atrasarán una hora para regresar al horario estándar, recuperando la hora dormida en marzo.

En otros lugares del mundo también hay cambios de horario en 2026. Por ejemplo, en gran parte de Europa el cambio al horario de verano será el domingo 29 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelanten una hora.

Por qué Argentina no realiza cambios de horario

Argentina mantiene el mismo huso horario durante todo el año porque tiene un horario estándar (ART, UTC3). Esto se debe a que, históricamente, los intentos de implementar el horario de verano no lograron resultados consistentes en ahorro de energía ni beneficios claros para la población. Además, los expertos consideran que los cambios de hora pueden afectar el sueño, la concentración y la rutina diaria de las personas. Por eso, desde 2009, Argentina decidió no adelantar ni atrasar los relojes, manteniendo el mismo horario en todas las provincias durante todo el año.