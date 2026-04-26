Adiós beige: los colores tendencia que transforman casas en Mendoza

El beige clásico pierde protagonismo en 2026 y da paso a colores más profundos y cálidos. Marrones, verdes y amarillos suaves se imponen como nuevos neutros. En Mendoza esta tendencia se adapta perfecto: acompaña la luz intensa, los materiales naturales y la necesidad de crear espacios más acogedores y con identidad.

Durante años, el beige fue la opción segura. Pero hoy los interiores buscan algo más: profundidad, textura y emoción. Los nuevos neutros no son planos, sino que tienen matices que generan ambientes más envolventes. En casas mendocinas, esto se traduce en espacios más cálidos frente a la luz intensa y los contrastes del clima.

Algunos de esos colores son los siguientes (ver epígrafes de imágenes):

marrones cola

Marrones cola: Fotografía: Nicole Franzen / Estilismo: Brittany Albert,

malvas suaves

Malvas suaves. Foto: Boz Gagovski.

Colores que funcionan mejor en Mendoza

Los protagonistas de 2026 ya se ven en revistas y se adaptan perfecto al entorno local:

Marrones chocolate : sofisticados y envolventes.

: sofisticados y envolventes. Verdes oliva y salvia : conectan con la naturaleza.

: conectan con la naturaleza. Amarillos manteca : iluminan sin encandilar.

: iluminan sin encandilar. Rosas terrosos: suman calidez sin exceso. Estos tonos resisten mejor la luz fuerte y no se “lavan” como el beige.

Materiales y clima: la clave local

En Mendoza, donde predominan la madera, la piedra y los textiles naturales, estos colores potencian el diseño. Funcionan bien tanto en invierno (aportan abrigo visual) como en verano (mantienen una estética fresca pero acogedora). La combinación crea espacios equilibrados, lejos de lo frío o lo impersonal.

Cómo aplicarlo en casa (fácil y real)

No hace falta renovar todo. Podés empezar con una pared, sumar textiles o cambiar detalles. La clave está en repetir tonos y materiales para lograr armonía. En Mendoza, menos es más: colores cálidos, luz natural y materiales nobles alcanzan para transformar cualquier ambiente.