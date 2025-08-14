La agenda de Los Pumas de cara al choque ante los All Blacks y cómo se juega el Rugby Championship

Los Pumas se preparan para su debut ante los All Blacks en el Rugby Championship el próximo sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este jueves, el entrenador Felipe Contepomi confirmará el equipo titular. Así será la agenda y la preparación del seleccionado argentino antes del partido.

Para este jueves, se espera una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético Talleres, que está pautada para las 17:30. En ese marco, se espera que Contepomi de a conocer la alineación titular , con la posibilidad de que los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró comiencen desde el inicio.

Luego, el viernes tendrá lugar el último entrenamiento de Los Pumas a las 11:20 en el Kempes, en el marco del Captain’s Run, donde se terminarán de ultimar todos los detalles de cara al difícil encuentro frente a Nueva Zelanda. De hecho, cabe destacar que los albicelestes aún no lograron vencer a los de negro en territorio argentino.

Por su parte, los neocelandeses se entrenaron este jueves en el San Isidro Club y por la tarde volarán a Córdoba. Una vez en la provincia mediterránea, el entrenador Scott Robertson confirmará quiénes serán los quince titulares en una conferencia pactada para las 18:45.

El Rugby Championship tendrá inicio este sábado con la participación de las potencias del Hemisferio Sur: los All Blacks (el equipo más veces ganador del torneo con 9 títulos), los Springboks (actuales campeones), los Wallabies y Los Pumas.

El torneo consta de un cuadrangular en el que se enfrentan todos contra todos a dos ruedas, con un partido de local y uno de visitante ante cada rival. Sin embargo, habrá algunas particularidades. Por ejemplo, Los Pumas jugarán en territorio argentino los dos partidos ante Nueva Zelanda, mientras que viajarán a Australia para los encuentros con los Wallabies y a Londres para uno de los duelos frente a Sudáfrica.

El ganador de cada partido sumará 4 puntos, mientras que en el caso de empate se repartirán 2 unidades para cada equipo. Además, hay un punto bonus ofensivo por anotar tres tries más que el oponente y un punto bonus defensivo en caso de perder por 7 puntos o menos.

El fixture completo del torneo

El siguiente es el fixture completo del Rugby Championship:

Fecha 1 (sábado 16 de agosto)

12:10 Sudáfrica-Australia

18:10 Argentina-Nueva Zelanda (en Córdoba)

Fecha 2 (sábado 23 de agosto)

12:10 Sudáfrica-Australia

18:10 Argentina-Nueva Zelanda (en Vélez, Bs As)

Fecha 3 (sábado 6 de septiembre)

1:30 Australia-Argentina (en Townsville)

4:05 Nueva Zelanda-Sudáfrica

Fecha 4 (sábado 13 de septiembre)

1:00 Australia-Argentina (en Sidney)

4:05 Nueva Zelanda-Sudáfrica

Fecha 5 (sábado 27 de septiembre)

2:05 Nueva Zelanda-Australia

12:10 Sudáfrica-Argentina (en Durban)

Fecha 6 (sábado 4 de octubre)