La tremenda decisión que podría tomar Xabi Alonso con Franco Mastantuono en su segundo partido en Real Madrid

A días del histórico debut en el Real Madrid, el DT español analiza darle un importante voto de confianza a Franco Mastantuono en el duelo ante Real Oviedo.

Apenas tres días pasaron de que Franco Mastantuono tenga su tan ansiado estreno con la camiseta del Real Madrid. En un Santiago Bernabéu repleto y al grito de "Franco, Franco" por parte de todo el estadio, el ex River sumó sus primeros minutos en la victoria 1-0 ante el Osasuna por la fecha 1 de La Liga y en España ya hay rumores fuertes de cara al próximo partido de la Casa Blanca.

Con cuatro entrenamientos encima, Xabi Alonso lo tiró a la cancha en el arranque de la temporada y el argentino jugó la última media hora donde tuvo grandes intervenciones y hasta estuvo cerca del gol (el arquero de la visita le tapó un zurdazo potente). En base a esa actuación destacada, el Diario As, uno de los más importantes de aquel país, abrió una gran incógnita para al siguiente encuentro de la Casa Blanca.

Bomba: Franco Mastantuono pelea por un lugar en el 11 del Real Madrid vs. Real Oviedo "Ha nacido un ídolo", tituló el ejemplar para luego revelar una noticia bomba: el DT del Real Madrid analiza otorgarle la titularidad para la visita del próximo domingo al Real Oviedo (a las 16:30 hora de Argentina), el equipo recién ascendido a la máxima categoría de España.

franco mastantuono Franco Mastantuono seguirá disponible para Xabi Alonso pese a la controversia. X @realmadrid Según explicó As, esta fuerte decisión que podría tomar el exentrenador del Bayer Leverkusen se debe al "agujero" que hay en el sector derecho del ataque ante la situación del brasileño Rodrygo (no es tenido en cuenta y podría salir en el actual mercado de pases) y el flojo nivel de Brahim Díaz en el debut, a quien justamente reemplazó Mastantuono a los 68' del partido ante Osasuna.