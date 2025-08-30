Franco Mastantuono fue titular en triunfo del Real Madrid por 2-1 ante el Mallorca

El Real Madrid venció 2-1 este sábado al Mallorca como local por la fecha 3 de LaLiga 2025/26 y ya suma 9 puntos de 9 posibles en este arranque del campeonato español. Franco Mastantuono , al igual que ante Real Oviedo , volvió a ser titular, aunque luego fue reemplazado en el segundo tiempo.

Aún le queda mucho camino por recorrer al equipo de Xabi Alonso para asemejarse al de las remontadas, pero la primera que saboreó como técnico en el Santiago Bernabéu llegó con 73 segundos de rabia. Un arranque de locura que tumba al rival sin tiempo para la reacción entre golpes. Arda Güler y Vinícius sostuvieron el pleno para acostar líder a su equipo en la noche del sábado.

¡GOOL DE MALLORCA! Vedat Muriqi, de cabeza, marcó el 1-0 y sorprendió a Real Madrid en el Bernabéu a los 18'. #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/LeXb9GwaYH

Se cortó la racha de porterías a cero de Thibaut Courtois a los 18 minutos. Después de igualar un registro sin encajar en las dos primeras jornadas ligueras una década después, la falta de atención en los marcajes en una acción a balón parado, propicio que Vedat Muriqi dejase atrás la marca de Aurélien Tchouaméni para cabecear ajustado al poste.

Por primera vez en la temporada el Merengue se veía por detrás en el marcador. Ya le habían anulado un gol a Kylian Mbappé por un milimétrico fuera de juego. Y habría un segundo con el marcador ya a favor. Ya había despertado de su letargo Trent Alexander-Arnold para mostrar a su nueva afición alguna virtud de las que propiciaron su llegada desde Liverpool. Con más personalidad para el desplazamiento en largo y precisión. Quitándose de encima la timidez y reaccionado al banquillo en Oviedo en el inicio de un pulso con Dani Carvajal.

Con mayor variedad de recursos ofensivos que en el estreno liguero en el mismo escenario, con atasco ante la defensa de cinco de Osasuna, el Real Madrid no reaccionó hasta un minuto de locura que volvió a hacer vibrar como hace meses no experimentaba el madridismo en la grada.

El gol de Arda Güller para el empate de Real Madrid

Por medio de un tiro de esquina que ejecutó Franco Mastantuono, Arda Guller cabeceó y marcó el 1-1 ante Mallorca a los 37'.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/AlLqdkGUC1 — DSPORTS (@DSports) August 30, 2025

Se levantó gracias a la pizarra de Xabi Alonso. Un saque de esquina en corto entre Mastantuono y Trent, el pase atrás a Carreras para el balón colgado al segundo palo donde debía aparecer el poderío aéreo de Dean Huijsen, que ganaba por alto a sus rivales y dejaba en bandeja el gol a Arda Güler.

Era el minuto 36 con 13 segundos y 73 segundos después el Real Madrid ya ganaba. Lo que tardó en robar el balón al rival tras su saque de centro y Vinícius en jugarse él solo el contragolpe. Condujo, recortó y cruzó su disparo a la red. Minuto 37 con 26 segundos.

El gol de Vinícius Jr para el 2-1 del Real Madrid

No tuvo continuidad en el tiempo una Casa Blanca a la que, de momento, le cuesta cerrar un partido redondo en su estadio. Echó en falta los goles de Mbappé, hoy anulados. Dos triunfos por la mínima, ante el Mallorca con dos acciones salvadoras de Trent y Carreras evitando goles en el segundo acto que deja ajustes por realizar en el parate por fecha FIFA.

