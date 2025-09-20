El posteo de Colapinto después del accidente en la qualy del Gran Premio de Azerbaiyán: "Lo lindo de este deporte es que..."

Colapinto venía rápido en la clasificación del GP de Azerbaiyán, pero un choque lo dejó afuera. Más tarde habló en sus redes y dejó una frase con mucha fuerza.

Franco Colapinto se puso a la par de Gasly en las últimas carreras y se juega su futuro en Alpine.

Franco Colapinto tuvo una jornada agridulce en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino de Alpine había mostrado un buen ritmo en las prácticas previas al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, pero la clasificación terminó de la peor manera.

Durante la Q1, Colapinto venía marcando parciales interesantes y se ilusionaba con meterse entre los 15 mejores para pasar a la Q2. Sin embargo, en una de las curvas más complicadas del trazado urbano perdió el control de su Alpine y se fue contra el muro. El golpe obligó a abandonar de inmediato la sesión.

Horas más tarde, Colapinto se expresó en redes sociales con un mensaje cargado de optimismo para sus seguidores. “Día duuuuuuuro... Hoy nos llevó el viento, pero lo lindo de este deporte es que siempre da revancha. Ya van a venir los días para los que tanto trabajamos”, escribió junto a fotos en blanco y negro y la canción Se fueron los amigos, de Los Palmeras.

El mensaje de Franco Colapinto tras la accidentada qualy en Bakú Franco Colapinto posteo en IG

Afortunadamente, el accidente no dejó lesiones en el piloto pilarense, quien ya piensa en lo que viene. La carrera en Bakú será este domingo a partir de las 8:00 de la mañana, horario de Argentina.