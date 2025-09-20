El increíble déjà vu de Franco Colapinto: se pegó en la misma curva de Bakú que el año pasado

Colapinto chocó su Alpine en el mismo lugar donde un año antes había estrellado el Williams. La coincidencia desató la comparación inevitable.

Franco Colapinto repitió el accidente de 2024 en Bakú y ahora sueña con repetir también el domingo histórico.

Era sabido que el Gran Premio de Azerbaiyán no sería sencillo para Alpine. El déficit de potencia en el motor Renault obligó a descargar los autos y forzó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly a arriesgar más de lo habitual.

Para el argentino, las calles de Bakú guardaban buenos recuerdos, pero este sábado se reencontró con el único amargo: repitió el accidente de 2024 en idéntico lugar.

Aquel año, con el Williams FW46, Colapinto había chocado en la curva 4 durante la clasificación, aunque luego remontó para terminar octavo en carrera y sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Esta vez, el golpe fue con el Alpine A525, en el mismo punto del callejero.

Según explicó el propio piloto, el viento y las fuertes ráfagas jugaron un papel clave en la pérdida de control. No fue el único: la clasificación pasó a la historia como la de más banderas rojas en la F1, con seis interrupciones en total. En Q1 quedaron fuera Alex Albon, Nico Hülkenberg y Colapinto; en Q2 fue el turno de Ollie Bearman; y en Q3 se accidentaron Charles Leclerc y Oscar Piastri.