La reacción de Flavio Briatore tras el choque de Franco Colapinto en Bakú: "Tuvimos que arriesgarnos"

Flavio Briatore , asesor ejecutivo de Alpine , rompió el silencio tras la accidentada clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde Franco Colapinto terminó contra las defensas y Pierre Gasly también se despistó.

El dirigente italiano, captado incrédulo por las cámaras de la transmisión oficial, explicó: “Tuvimos que arriesgarnos para avanzar en la clasificación, y ambos pilotos presionaron al máximo en todas sus vueltas. Al final, las duras condiciones los sorprendieron, al igual que a otros pilotos durante la sesión”.

De inmediato, la transmisión oficial hizo un primer plano del italiano Flavio Briatore , quien no ocultó su preocupación por lo sucedido. El asesor ejecutivo de Alpine mostró un gesto adusto y sólo atinó a decir “finito", que en castellano significa "ya está”.

Briatore admitió que el sábado estuvo marcado por varios incidentes en pista, pero advirtió que la carrera de este domingo no será sencilla para Alpine : “En cualquier caso, no fue el resultado que esperábamos y aún quedan algunas reparaciones por hacer antes de la carrera. Será una carrera difícil y, al menos, debemos aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”.

Que había dicho Flavio Briatore sobre el segundo asiento en Alpine para 2026

briatore colapinto Flavio Briatore, asesor de Alpine, reconoció que fue un sábado complicado para la escudería, pero bancó a Colapinto. Instagram @briatoreflavio

Antes del choque, el italiano ya había elogiado la evolución de Colapinto, aunque lanzó una advertencia: “Los jóvenes llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de mil personas. Es una gran responsabilidad”.

Finalmente, Briatore dejó una definición clave sobre el futuro del piloto argentino: “Después de seis, siete u ocho carreras se puede ver que están mejor. Y ahora Franco está mejor”. Luego confirmó que Colapinto y Paul Aron son los únicos candidatos para acompañar a Pierre Gasly en Alpine en 2026, con decisión final prevista “en una o dos carreras más”.