Atentos, Colapinto y Alpine: descalificaron a Ocon y cambia la parrilla de largada del GP de Azerbaiyán

La FIA descalificó el Haas de Esteban Ocon por no cumplir con la revisión técnica en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán , lo que provocó cambios en la parrilla de salida de la Fórmula 1 que beneficiarán a Alpine , la escudería de Franco Colapinto .

La sanción se debió a que el alerón trasero del auto #31 superó los 0,5 mm de deflexión permitidos por el Artículo 3.15.17 del Reglamento Técnico de la FIA , midiendo 0,6 mm en el lado izquierdo y 0,825 mm en el derecho. Tras una audiencia de casi dos horas con el equipo, la descalificación quedó confirmada.

A pesar de la sanción, la FIA permitió que Ocon largue la carrera, pero desde la última posición, manteniéndose así los 20 pilotos en la parrilla. Esto benefició a Pierre Gasly , que avanzó al 18°, y a Alex Albon, que subió al 19°. Franco Colapinto , en cambio, mantiene su posición original en la parrilla: 16° .

El equipo Haas explicó que la discrepancia se originó por un problema de producción en la pieza específica del alerón trasero, y los comisarios deportivos consideraron válida la calibración del instrumento de medición utilizado en la prueba.

La sanción deja un panorama más claro para Alpine y sus pilotos en Bakú, con Colapinto listo para intentar aprovechar las oportunidades en una carrera donde la pista callejera suele generar sorpresas.