La honestidad brutal de Mastantuono tras su primer gol en el Real Madrid: "Al fin se..."

Después de 6 partidos sin poder convertir, Franco Mastantuono marcó su primer gol con la camiseta del Real Madrid. El futbolista de 18 años tuvo su debut goleador con el Merengue en la goleada a domicilio por 4-1 ante el Levante, en un partido correspondiente a la fecha 5 de La Liga de España.

El exfutbolista de River convirtió el 2-0. Tras recibir un gran pase de Vinicius Junior, Mastan arrancó hacia el área rival, encaró para su lado derecho y sacó un derechazo al ángulo inatajable para el arquero del Levante. En su festejo, el delantero pegó un salto y gritó el gol con todo, mientras sus compañeros lo abrazaron y lo felicitaron por marcar su primer gol con la camiseta del club más ganador de todos los tiempos.

La honestidad brutal de Franco Mastantuono tras convertir su primer gol con el Real Madrid Tras el final del partido, Franco Mastantuono habló rápidamente con la prensa española y fue muy honesto a la hora de hablar sobre su gol: “Es algo muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta, lo estaba buscando mucho. Al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando, estamos encontrando el funcionamiento que queremos y creo que vamos muy bien. Siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido”, sentenció.

“Yo estoy tranquilo, obviamente el delantero quiere buscar el gol, pero estaba tranquilo con eso. Como dije recién, lo importante es que el equipo gane, que cada vez juegue mejor y creo que eso se está logrando y esa es mi felicidad”, agregó.