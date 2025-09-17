El histórico DT que está a un paso de dirigir a Otamendi y al resto de argentinos en el Benfica

Un entrenador muy exitoso del Viejo Continente está muy cerca de dirigir al elenco luso donde juegan Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni.

El pasado martes por la tarde se dio inicio a una nueva edición de la Champions League. El Real Madrid, Arsenal y Tottenham sumaron sus primeros tres puntos, la Juventus y el Borussia Dortmund protagonizaron el mejor partido al empatar 4-4, y una de las grandes sorpresas la sufrió el Benfica de Nicolás Otamendi.

El cuadro luso comenzó ganando 2-0 (gol de Enzo Barrenechea) ante el débil Qarabag, pero en un segundo tiempo para el olvido el equipo de Azerbaiyán dio la sorpresa, remontó 3-2 y se llevó tres puntos de oro del Estadio Da Luz. Tras el final del partido, los hinchas despidieron entre silbidos a su equipo y criticaron muy fuerte al entrenador Bruno Lage.

image Bruno Lage fue despedido como DT del Benfica.

Benfica despidió a su DT tras la sorpresiva derrota ante el Qarabag Finalmente, unas horas después se confirmó que el DT portugués dejó su cargo y ahora las Águilas ya están buscando a su reemplazante, que en las últimas horas avanzaron por un uno que tiene mucha historia en el Viejo Continente y ya sabe lo que es ganar la Champions en dos oportunidades.

Se trata de José Mourinho, entrenador que dejó Fenerbahçe en agosto pasado después de perder en la fase previa del máximo torneo europeo justamente contra el Benfica, podría volver al club en el que inició su carrera de DT y dio sus primeras indicaciones en el corralito del Estádio da Luz en el año 2000. En caso de que esto se concrete, Mou se reencontrará con dos de sus viejos equipos en la fase de grupos de la Champions. Primero se cruzará con el Chelsea el 30 de septiembre y luego con el Real Madrid recién en enero del 2026.