¡Atención, Lobo! A qué hora llega el plantel de Gimnasia y cómo serán los festejos en Mendoza

El plantel de Gimnasia llega este domingo a Mendoza. Cómo serán los festejos por el ascenso a Primera División.

Gimnasia se consagró campeón y ascendió a la Primera División.

El plantel de Gimnasia arribará a Mendoza este domingo por la tarde y habrá festejos por el título y el ascenso a Primera División.

Los detalles:

A las 19:15, llegará el plantel y habrá una caravana de jugadores e hinchas desde el Aeropuerto al Club.

A las 20:15, la delegación llegará al club y habrá festejos en la puerta por calle Lencinas.

A las 21 será la desconcentración.