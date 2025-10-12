¡Atención, Lobo! A qué hora llega el plantel de Gimnasia y cómo serán los festejos en Mendoza
El plantel de Gimnasia llega este domingo a Mendoza. Cómo serán los festejos por el ascenso a Primera División.
El plantel de Gimnasia arribará a Mendoza este domingo por la tarde y habrá festejos por el título y el ascenso a Primera División.
Los detalles:
Te Podría Interesar
A las 19:15, llegará el plantel y habrá una caravana de jugadores e hinchas desde el Aeropuerto al Club.
A las 20:15, la delegación llegará al club y habrá festejos en la puerta por calle Lencinas.
A las 21 será la desconcentración.
Noticia en desarrollo...