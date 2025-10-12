La película del ascenso: mirá desde adentro cómo se vivió la fiesta de Gimnasia
Gimnasia vivió un día histórico. En una final épica, ganó por penales y ascendió a primera. Reviví desde adentro de la cancha los festejos, la vuelta olímpica y el testimonio de los protagonistas.
Fue un día épico. Una final con todos los matices posibles: goles anulados, remontada, penales, lluvia y la gloria eterna. Gimnasia de Mendoza es de primera. Tras el último penal se desató la euforia. Reviví la película del ascenso con los festejos, la vuelta olímpica y los testimonios de los protagonistas. Todo dentro de la cancha.
La película del ascenso
Viví la vuelta olímpica con los jugadores