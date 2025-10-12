Los botines rojos y una tradición que no acaba en el clásico mendocino

Cuatro jugadores del Tomba usaron botines rojos en el último clásico. El gesto reavivó una historia que los hinchas aún recuerdan.

En el empate 0-0 en el Gargantini, los botines rojos volvieron a aparecer en un nuevo clásico mendocino.

En el último clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, disputado este domingo 12 de octubre de 2025 en el estadio Bautista Gargantini, un detalle volvió a llamar la atención. Y es que varios jugadores del Tomba saltaron al campo con botines rojos. El partido terminó 0 a 0, pero el simbolismo de ese color revivió una historia que ya forma parte del folclore mendocino.

La historia de los botines rojos nació hace casi dos décadas, en el clásico del Nacional B de 2007, cuando la utilería de Godoy Cruz sufrió un robo de indumentaria. Sin calzado disponible, los jugadores salieron de urgencia a comprar nuevos pares. Uno de ellos, David “Fideo” Fernández, eligió unos botines rojos y, con ellos, convirtió dos goles en la victoria tombina por 3 a 2 ante la Lepra.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia jugaron por última vez en el Malvinas hace 18 años. Foto: Archivo “Fideo” Fernández los convirtió en amuleto y hoy los jóvenes del Tomba mantienen viva la tradición de los botines rojos. Archivo Un año después, en 2008, el mismo Fernández volvió a usar los botines rojos en el Gargantini. Entró al segundo tiempo con ese calzado y marcó el único gol del partido, dándole a Godoy Cruz un triunfo histórico ante Independiente Rivadavia. Desde entonces, el color rojo se transformó en un símbolo de suerte para los hinchas bodegueros y en una chicana futbolera que siempre le recuerdan tombinos a leprosos.

La nueva generación y el homenaje Santino Andino se besó los botines rojos En 2025, la joven estrella de Godoy Cruz, Santino Andino, reeditó la historia en el primer clásico del año. Tras convertirle a la Lepra, celebró levantando su botín rojo y besándolo, un gesto de guiño directo a “Fideo” Fernández. El festejo se viralizó entre los hinchas del Tomba y reavivó aquel momento icónico de 2008.

En el último clásico disputado entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, Mateo Mendoza, defensor de 20 años surgido de las inferiores bodegueras, y Agustín Auzmendi, delantero, fueron los dos titulares del Tomba que utilizaron el color rojo en sus calzados. Desde el banco ingresaron Tomás Rossi y Misael Sosa, ambos con el mismo tono de botines. Para muchos, el gesto no pasó inadvertido: ¿casualidad o parte de la chicana futbolera?