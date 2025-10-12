En "El Zonda" sanjuanino, Gabriel Ponce de León volvió a la victoria en el TC2000

El piloto bonaerense Gabriel Ponce de León se reencontró con el triunfo en una carrera vibrante del TC2000 en el autódromo de San Juan.

Gabriel Ponce de León ganó en “El Zonda” y volvió a celebrar en el TC2000 después de más de una década.

Gabriel Ponce de León se quedó con la victoria en la final del TC2000 disputada en el autódromo “El Zonda” de San Juan, a bordo del Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. El experimentado piloto de Junín (Buenos Aires) se encontró con el triunfo tras el retraso de Matías Rossi, quien lideraba hasta sufrir problemas con la dirección hidráulica de su Toyota.

LA HISTORIA RUGIÓ EN EL ZONDA



Gabriel Ponce De León se llevó la vuelta al Zonda, tremenda carrera Gabi



Gabriel Ponce De León

Marcelo Ciarrocchi

Leo Pernia



El destino quiso que ambos volvieran a cruzarse en lo más alto de la categoría, ya que Ponce de León y Rossi compartieron el podio en los 200 Kilómetros de 2015, disputados en Toay (La Pampa), cuando celebraron juntos una victoria para el recuerdo.

Esta consagración en San Juan tiene además un valor especial: el bonaerense no ganaba como piloto titular desde 2010, cuando triunfó en el autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba.

La competencia comenzó con Rossi en punta, tras una gran maniobra sobre Aldrighetti, pero el desarrollo fue cambiando con el paso de las vueltas. Aldrighetti y Stang debieron ingresar a boxes por rotura de neumáticos, mientras que Polakovich abandonó la prueba, lo que provocó el ingreso del Auto de Seguridad en la vuelta 17.

Tras la reanudación, Ponce de León aprovechó cada oportunidad y supo mantener el ritmo hasta la bandera a cuadros, resistiendo la presión de Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía, quienes completaron el podio. Palau y Tiago Pernía cerraron el top cinco en una jornada de alta intensidad.