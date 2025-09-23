Sorpresa en el TC2000: anunciaron la vuelta de un emblemático circuito tras seis años de ausencia

El regreso del TC2000, realizado junto a autoridades provinciales, despertó gran expectativa en el ambiente del automovilismo.

El TC2000 recuperará en octubre un trazado emblemático que marcó épocas inolvidables en el automovilismo argentino.

El TC2000 dio un golpe de efecto este lunes con una noticia que generó repercusión inmediata en el mundo del automovilismo. La categoría confirmó que uno de los escenarios más emblemáticos volverá a recibir acción de pista en el calendario 2025.

La fecha elegida será la novena del campeonato y se disputará el fin de semana del 10 al 12 de octubre, en plena recta final de la temporada. El anuncio se realizó en conjunto con autoridades locales, quienes destacaron el impacto deportivo y turístico que tendrá el regreso del circuito al cronograma nacional.

“Es un orgullo que vuelva a abrirse este trazado para el automovilismo argentino”, señaló el gobernador Marcelo Orrego, en un acto oficial en el que se confirmó la reapertura del autódromo. De esta manera, el TC2000 sumará nuevamente una sede que forma parte de su historia más rica y que será clave en la definición del certamen.

tc2000 san juan TC2000 sorprende con el regreso de un escenario emblemático en San Juan.

El Zonda vuelve al calendario del TC2000 El escenario elegido no es otro que el mítico Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, ubicado en la Quebrada de Zonda, en Rivadavia, San Juan. El circuito, que recibirá por 38ª vez a la categoría, tiene como máximo referente a Juan María Traverso, ganador en seis oportunidades.