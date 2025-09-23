En vivo: Real Madrid, con Franco Mastantuono como titular, empata 0-0 ante Levante

El encuentro, válido por la sexta fecha de LaLiga, se juega en el Estadio Ciudad de Valencia. Real Madrid llega como líder y con puntaje ideal.

Franco Mastantuono vas desde el arranque en el partido de Liga ante Levante.

Por la Jornada 6 de LaLiga 2025/26, el Levante se enfrenta al Real Madrid desde las 16:30 (hora argentina) en el Estadio Ciudad de Valencia. El choque medirá a dos equipos con realidades muy distintas, pero con la necesidad compartida de sumar puntos importantes.

El conjunto que dirige Julián Calero llega motivado luego de conseguir su primera victoria de la temporada, nada menos que con un contundente 4-0 como visitante frente a Girona. Ese triunfo le permitió salir de los puestos de descenso y ahora intentará aprovechar la localía para seguir escalando posiciones en la tabla.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa un arranque soñado. Los Merengues suman 15 unidades en cinco partidos, con puntaje ideal, diez goles a favor y apenas dos en contra. Su última presentación fue un 2-0 sobre Espanyol en el Santiago Bernabéu, resultado que reafirmó su dominio en el torneo.

Real Madrid Gran arranque del Real Madrid en LaLiga, con puntaje ideal en cinco fechas disputadas. EFE

El partido en Valencia se perfila como una prueba exigente para el Levante, que buscará sorprender al líder, mientras que el Real Madrid intentará mantener su invicto y continuar en lo más alto de LaLiga.