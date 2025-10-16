Diego Mondino y Nico Romano, en MDZ: a qué jugadores del plantel dejarían para el 2026

Diego Mondino y Nicolás Romano pasaron por MDZ tras el ascenso de Gimnasia, hablaron de todo y armaron el podio de sus compañeros que deben quedarse.

Gimnasia y Esgrima consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino el pasado sábado tras derrotar a Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional en el estadio de Platense, por penales. El Lobo volverá a codearse con los grandes luego de 41 años y en ese costado del Parque todo es felicidad.

En ese contexto, Diego Mondino, capitán y referente del Lobo, y Nicolás Romano, el pibe de la casa que volvió tras una dura lesión y la rompió toda, visitaron los estudios de MDZ Radio y charlaron con el equipo de Una de Más.

La Tota y Nico hablaron de todo, contaron las sensaciones por el título conseguido, lo que viene, las ganas de quedarse a jugar en Primera con Gimnasia, la importancia de Ariel Broggi, el apoyo de la gente y mucho más.

gimnasia Mondino con la Copa, Nico Romano cerquita. Así fueron los festejos por el ascenso. Prensa Gimnasia y Esgrima. Y en medio de la entrevista se animaron a elegir a tres compañeros que deben quedarse en el equipo para jugar en la máxima categoría. Por supuesto, no podían elegirse ellos. Y casi como si hubiera estado ensayado, no dudaron y lanzaron, cada uno de ellos, el podio. "¿Si fueran Fernando Porreta a quién dejarían en el equipo?", fue la consulta.

Para Nicolás Romano, los tres compañeros que no pueden faltar en 2026 son "Franco Saavedra, para mí es fundamental, Facundo Lencioni ni hablar, y César Rigamonti, por lo que hizo en los últimos partidos, además de los penales de la final".