El premio millonario que recibió cada jugador de Arabia Saudita por clasificarse al Mundial

La Selección de Arabia Saudita logró el pase directo al Mundial en la última fecha y el gobierno premió al plantel con una suma de dinero exorbitante.

Arabia Saudita empató sin goles ante Irak y, con ese resultado, aseguró su presencia en el Mundial 2026. La clasificación se vivió con mucha euforia en el país asiático, a tal punto que desde el gobierno tomaron la decisión de recompensar a los jugadores con un premio exorbitante.

Hace bastante tiempo que la liga de aquel país se convirtió en un verdadero monstruo económico en el mundo del fútbol y eso se ve reflejado en cada mercado de pases, donde grandes estrellas recalan en tierras árabes por la inmensa cantidad de millones que les ofrecen. Esta vez, llegó el turno para el plantel de la Selección que se clasificó a la Copa del Mundo, demostrando que dinero es lo que sobra.

El exorbitante premio que recibió el plantel de Arabia Saudita Según confirmó Asharq Business (medio local), cada futbolista de Arabia recibió cinco millones de riyales por parte del gobierno, suma que equivale a US$1.000.000, tras lograr el boleto directo a la cita mundialista. Además, el premio también recae en Hervé Renard, su entrenador, recordado por predecir que Argentina saldría campeona del mundo tras dar el batacazo y vencerla 2-1 en el debut de Qatar 2022.

Hervé Renard fue el estratega de la única derrota de Argentina en Qatar 2022. Foto: EFE Justamente, luego de esa histórica victoria ante la Scaloneta en el Mundial pasado, el plantel también fue recompensado con una prima, aunque en esa ocasión fue un monto mucho menor al actual. La medida fue tomada por Abdulaziz bin Turki Al Faisal, el ministro de Deportes del país.