El anuncio importante de Racing que involucra a sus hinchas y empezará a regir en 2026

Racing comunicó de manera oficial una noticia muy esperada por sus hinchas: cuál será el nuevo main sponsor que lo vestirá a partir del año que viene.

Lo que era un secreto a voces en el mundo Racing, finalmente se terminó de hacer oficial este jueves: el club de Avellaneda anunció el acuerdo con la nueva marca que vestirá a la institución a partir de 2026 tras nueve años ininterrumpidos con Kappa.

El vínculo con la empresa deportiva actual finaliza a fin de año y, a partir de allí, pasará a ser Nike la encargada de vestir a la Academia por los próximos tres años. En ese sentido, la dirigencia, con Diego Milito a la cabeza, viajó a Estados Unidos para firmar el contrato en la sede mundial de la marca internacional ubicada en Portland, Estados Unidos.

Diego Milito viajó a la sede de Nike para firmar el acuerdo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1978919951709667504&partner=&hide_thread=false Racing + Nike 2026 pic.twitter.com/az4rnb6ANq — Racing Club (@RacingClub) October 16, 2025 Los grandes beneficios que tendrá Racing con la marca internacional A través de un comunicado publicado en los canales oficiales, Racing informó que el acuerdo "abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de Lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes".

Según comentó Diario Olé, la llegada de Nike como main sponsor le garantizaría a la Academia una suma cercana a los U$S2.000.000 por año. Si es así, ubicaría al club entre los tres mejores pagos del país a nivel marcas, únicamente por detrás de Boca y River.