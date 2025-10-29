Orgullo Nacional: el equipo que le aporta ¡5 jugadores! a la Selección argentina para el Mundial Sub 17

Un histórico club del fútbol argentino aportará 5 futbolistas a la Selección argentina dirigida por Placente de cara al certamen mundialista en Qatar.

El próximo lunes 3 de noviembre a las 11:30 (hora de Argentina), la Selección argentina comandada por Diego Placente hará su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar frente a Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.

Pensando en el certamen mundialista, el pasado miércoles, el entrenador argentino que se consagró subcampeón del mundo en la categoría Sub 20 al perder la final frente a Marruecos, dio a conocer la lista de los 21 futbolistas que viajarán hacia Qatar para representar a la Albiceleste.

De la nómina que presentó Placente, el equipo argentino que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors, club que se destaca por el gran semillero que tiene en sus Inferiores y que consolida, una vez más, una tradición que sigue marcando el pulso de las juveniles nacionales. Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia, son los jugadores del elenco de la Paternal que estarán en el Mundial Sub 17.

Convocados Argentina Mundial Sub 17 Argentinos Juniors, el club que más jugadores aportó para el Mundial Sub 17 Una vez más, la apuesta de Argentinos por el trabajo en inferiores se ve reflejada en este nuevo éxito, que consolida su histórico prestigio como una de las principales canteras del país. De Diego Maradona a Alexis Mac Allister, el club de La Paternal mantiene su legado como referente en la formación de jóvenes promesas que nutren a la Selección argentina.

Los convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).