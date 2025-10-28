El anuncio del Chiqui Tapia sobre el Estadio Único de La Plata: cambio de nombre y casa de selecciones

El Estadio Único de La Plata será renombrado y pasará a tener una importancia mucho mayor para el fútbol argentino.

Desde su inauguración en 2003, el Estadio Único de La Plata ha sido uno de los recintos deportivos más modernos de todo el país y también del continente sudamericano. Sin embargo, más allá de algunos eventos deportivos aislados, recitales y distintos tipos de espectáculos y actos, sumado a problemas de mantenimiento, nunca se pudo explotar todo su potencial.

Sin embargo, esta situación podría cambiar radicalmente Claudio Tapia, en colaboración con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pretenden que sea la casa de la Selección argentina, tanto la Mayor como las juveniles y la femenina. En ese sentido, el presidente de la AFA hizo un importante anuncio al respecto en la Asamblea de este martes.

El nuevo nombre del Estadio Único de La Plata Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona El Estadio Único lleva el nombre de Diego Armando Maradona desde 2020. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires El primero de ellos fue el cambio de denominación. Desde diciembre 2020, el recinto lleva el nombre de Diego Armando Maradona, en honor al ídolo que había fallecido unas semanas antes. Ahora, además de homenajear al 10, también rememorará el título mundial obtenido en Qatar 2022, por lo que pasará a llamarse "Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo".

A su vez, el Chiqui indicó que en caso de que se cumpla su objetivo de que el Mundial 2030 cuente con 64 equipos y pueda llevar un grupo completo para que se dispute la primera fase en Argentina, pueda albergar aunque sea un partido en la capital bonaerense. Pero esto no es lo único.