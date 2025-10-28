El Chiqui Tapia remarcó su postura sobre el Mundial 2030: "El objetivo es que se juegue con 64 equipos"

Claudio Tapia aprovechó la asamblea de AFA para dejar en claro su posición de cara a la Copa del Mundo del Centenario.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, afirmó que tiene como objetivo impulsar un Mundial 2030 con 64 selecciones y garantizar una fase completa en Argentina, Paraguay y Uruguay. Expuso la idea durante una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo en el Predio de Ezeiza, en donde se tratarán diversos temas de la agenda de AFA.

El Chiqui sostuvo que la participación sudamericana en 2030 debe representar una reparación histórica por la primera edición disputada en Uruguay, en donde también estuvo involucrada Argentina en aquella final del Mundial 1930.

El Chiqui Tapia habló de la infraestructura de los estadios

Este martes se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de la AFA.

Tapia también destacó el avance en infraestructura del fútbol argentino y señaló la capacidad del estadio Monumental, con lugar para 88 mil personas, y la inauguración de nuevos escenarios en tiempos difíciles como ejemplos de la "salud del fútbol argentino".

“El estadio de River es uno de los estadios más grandes de América con capacidad para 88 mil personas. Los estadios se han inaugurado en estos últimos tiempos, en momentos difíciles. Y esto habla muy bien de la salud del fútbol argentino”, aseguró el presidente de la AFA.

Conmebol evalúa hacer cambios en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 La directora jurídica de Conmebol, Montserrat Jiménez, confirmó que el organismo sudamericano analiza modificar el formato de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2030, ante la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones. La decisión final se tomará en noviembre.