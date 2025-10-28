La IFAB propondrá un cambio clave en el reglamento del VAR que muchos reclaman: de qué se trata

La IFAB, entidad que define las reglas del fútbol mundial, evalúa permitir una nueva intervención del VAR durante los partidos de fútbol.

La International Football Association Board (IFAB), el ente encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, analiza introducir un cambio que podría marcar un antes y un después en el uso del VAR. La propuesta busca permitir la intervención del videoarbitraje cuando un jugador reciba una segunda tarjeta amarilla de manera incorrecta, una situación que hasta ahora escapa a la revisión tecnológica.

La iniciativa fue uno de los puntos centrales de una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol(FAP-TAP), encabezada por Noel Mooney, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Gales. Durante el encuentro, se abordaron distintas ideas orientadas a mejorar la precisión arbitral y la fluidez del juego, en un contexto donde la tecnología sigue ganando espacio dentro de la cancha.

Según adelantó la IFAB, la posibilidad de ampliar el alcance del VAR a las segundas amarillas será presentada formalmente en la reunión anual que se celebrará el 20 de enero de 2026 en Londres, donde los miembros votarán las modificaciones al reglamento.

La IFAB analiza otros cambios La IFAB también analizó estrategias para disminuir la pérdida de tiempo y las interrupciones del juego, un reclamo constante entre jugadores, entrenadores y aficionados. Entre las medidas evaluadas figura la posibilidad de aplicar una cuenta regresiva para los saques de banda y de arco, tal como ya sucede con los arqueros cuando retienen el balón.

Actualmente, el reglamento establece que los arqueros no pueden sostener la pelota más de ocho segundos, con una cuenta visual de cinco segundos a cargo del árbitro. En caso de incumplimiento, se sanciona con saque de esquina para el rival.