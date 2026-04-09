A cuánto llegará el dólar, según los principales analistas del mercado

El dólar oficial mayorista retrocede 4,4% en lo que va del año. Qué espera la city para el resto del año.

En un contexto de pax cambiaria en la plaza desde que comenzó 2026, los principales analistas del mercado volvieron a moderar sus proyecciones para el dólar, a contramano de sus expectativas de inflación para el resto del año. Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA).

En abril, el dólar oficial mayorista se ubicaría en $1.420, unos $32 menos comparado con el REM anterior. El tipo de cambio mayorista cerró el miércoles a $1.386,5. Es decir, en lo que va del año, retrocede 4,4%.

REM-BCRA-DOLAR-MARZO-2026 Proyecciones del mercado para el dólar REM-BCRA Qué espera el mercado para el dólar en los próximos meses Para el resto del año, el dólar rondaría entre los $1.450 y $1.570, llegando a $1.700 sobre el cierre de 2026.