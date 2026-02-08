Pronóstico: hay alerta por fuertes tormentas con granizo y ráfagas de hasta 80km/h

El pronóstico del SMN mantiene alerta meteorológica para este domingo: se esperan tormentas intensas con granizo, lluvias fuertes en poco tiempo y ráfagas que pueden llegar a 80 km/h en varias provincias.

Este domingo 8 de febrero rige una alerta por tormentas fuertes en el sur del país, con granizo y ráfagas intensas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo 8 de febrero habrá alerta meteorológica por tormentas fuertes en una amplia franja del centro-sur del país. Además, en Mendoza se suma una advertencia por viento Zonda, que puede generar condiciones secas, baja visibilidad y un aumento brusco de temperatura.

La alerta por tormentas rige para el sur de Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut. Según el SMN, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En esas zonas, los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual, lo que puede provocar anegamientos temporarios en calles y rutas, especialmente si las tormentas se concentran en poco tiempo.