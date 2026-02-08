Pronóstico: hay alerta por fuertes tormentas con granizo y ráfagas de hasta 80km/h
El pronóstico del SMN mantiene alerta meteorológica para este domingo: se esperan tormentas intensas con granizo, lluvias fuertes en poco tiempo y ráfagas que pueden llegar a 80 km/h en varias provincias.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo 8 de febrero habrá alerta meteorológica por tormentas fuertes en una amplia franja del centro-sur del país. Además, en Mendoza se suma una advertencia por viento Zonda, que puede generar condiciones secas, baja visibilidad y un aumento brusco de temperatura.
La alerta por tormentas rige para el sur de Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut. Según el SMN, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
En esas zonas, los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual, lo que puede provocar anegamientos temporarios en calles y rutas, especialmente si las tormentas se concentran en poco tiempo.
Viento Zonda en Mendoza
Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda para el suroeste de Mendoza. El SMN informó que el área será afectada por Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones, sobre todo en rutas y zonas expuestas.