Mendoza amanece con doble alerta por zonda y tormentas con granizo: qué zonas se verán afectadas

El domingo seguirá muy caluroso en Mendoza, con una máxima de 36°. Hacia la noche se esperan tormentas fuertes en el sur provincial y rige alerta por viento Zonda en Malargüe.

Malargüe estará afectado por viento Zonda, mientras que General Alvear y San Rafael concentran el mayor riesgo de granizo.

Los días calurosos continúan este domingo en Mendoza, con un escenario que combinará altas temperaturas e inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá nubosidad variable, con una máxima de 36° y una mínima de 20°, en un contexto bien veraniego durante gran parte del día.

Durante la mañana y la tarde el ambiente será caluroso, con vientos moderados del noreste, pero el panorama comenzará a cambiar hacia el cierre de la jornada. Hacia la noche se esperan tormentas de intensidad moderada a severa, especialmente en el sur de la provincia.

mapa_alertas (53) El domingo será muy caluroso en Mendoza, con tormentas fuertes previstas hacia la noche en el sur provincial. SMN En este marco, el SMN advirtió que General Alvear y San Rafael serán los departamentos más afectados por las lluvias. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera local.