Mendoza amanece con doble alerta por zonda y tormentas con granizo: qué zonas se verán afectadas
El domingo seguirá muy caluroso en Mendoza, con una máxima de 36°. Hacia la noche se esperan tormentas fuertes en el sur provincial y rige alerta por viento Zonda en Malargüe.
Los días calurosos continúan este domingo en Mendoza, con un escenario que combinará altas temperaturas e inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá nubosidad variable, con una máxima de 36° y una mínima de 20°, en un contexto bien veraniego durante gran parte del día.
Durante la mañana y la tarde el ambiente será caluroso, con vientos moderados del noreste, pero el panorama comenzará a cambiar hacia el cierre de la jornada. Hacia la noche se esperan tormentas de intensidad moderada a severa, especialmente en el sur de la provincia.
En este marco, el SMN advirtió que General Alvear y San Rafael serán los departamentos más afectados por las lluvias. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera local.
A este escenario se suma otra complicación. Durante la tarde rige una alerta por viento Zonda en Malargüe, donde se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones.