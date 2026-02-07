Argentina streamers festejó en Mendoza entre fiesta y goles en Gutiérrez SC

Argentina venció 1-0 a Chile en Mendoza en un show de streamers marcado por la pasión del público y una fiesta familiar en la cancha de Gutiérrez SC.

Una jornada de fútbol, espectáculo y encuentro familiar se vivió en la cancha de Gutiérrez Sport Club, donde la Selección Argentina de streamers se impuso por 1-0 ante Chile, en un partido emocionante que desbordó pasión, color y alegría entre los miles de mendocinos que colmaron el estadio.

El gol de la victoria llegó gracias al influencer de River, Santi Grizas, que definió con tranquilidad ante el arquero chileno y desató la euforia de una tribuna que vibró de principio a fin. Pero más allá del resultado, el protagonismo fue para el pueblo mendocino, que demostró su calidez: banderas, cánticos, globos y familias enteras celebrando hicieron que el Anselmo Zingaretti luciera como en sus mejores tardes.



Gol de los streamers de Argentina





Gol de Santi Grizas El ambiente en calle Boedo fue realmente especial: desde los fuegos de artificio previo al inicio hasta los aplausos y abrazos al final, la comunidad respondió con una ovación constante, acompañando cada jugada como si fuera un clásico. Grandes y chicos, muchos vestidos con camisetas alusivas a sus streamers favoritos o la de Gutiérrez y Argentina, convirtieron la tarde en una verdadera fiesta del fútbol.

Y la emoción no terminó cuando se pitó el final. Al concluir el encuentro, los más pequeños tuvieron su momento especial: ingresaron al campo de juego para sacarse fotos y grabar videos con los influencers, en un cierre que transformó el estadio en un espacio de encuentro y diversión familiar.