De estar al borde del cierre a recibir un evento histórico: Gutiérrez y una vidriera mundial

Gutiérrez Sport Club vivirá en las próximas horas uno de los acontecimientos más importantes de su historia reciente, recibirá un juego de creadores que lo visibilizara al mundo entero.

La institución celeste, que hace apenas seis meses estuvo al borde del cierre, será escenario del partido entre la, un evento que se transmitirá en vivo pory que espera alcanzar una audiencia cercana a los, concomo protagonista y narrador principal.

La magnitud del espectáculo excede largamente lo deportivo. Para Gutiérrez, representa la confirmación de un proceso de recuperación institucional , orden administrativo y trabajo colectivo que permitió rescatar a un club que estaba “para ponerle candado” y hoy vuelve a ser protagonista, esta vez ante los ojos del mundo digital.

El presidente del club, Sebastián Fernández , repasó el duro punto de partida que enfrentó la actual conducción. “Tomamos el club con una deuda de 200 millones de pesos , con el plantel sin cobrar los sueldos y con una comisión directiva que estaba decidida a no seguir jugando la segunda ronda del Federal A. Nosotros nos opusimos a eso”, explicó.

Lejos de bajar los brazos, la dirigencia apostó por reconstruir desde las bases. “Encaramos una campaña de socios. En ese momento Gutiérrez tenía 16 socios . Hoy somos casi 400 , que son los que sostienen la institución”, destacó Fernández, marcando uno de los pilares del nuevo presente.

Transparencia, orden y confianza

Uno de los ejes de la recuperación fue la administración clara de los recursos. “Rendimos cada cuenta de las cosas que se hacen con el dinero del club, porque administramos plata, pero sobre todo la confianza de la gente”, subrayó el presidente.

Ese orden permitió saldar deudas históricas y sanear la situación legal. “Pagamos un juicio viejo y hoy no tenemos cartas documento. Eso nos obliga a agudizar el ingenio para generar recursos, pero también nos da tranquilidad para crecer”, agregó.

Nota a Sebastián Fernández Presidente de Gutiérrez SC

Un evento histórico y una oportunidad única

La llegada del partido de streamers es, en ese contexto, un premio al esfuerzo. “Mañana esperamos una buena concurrencia de público para recibir a la Selección Argentina de streamers frente a los influencers de Chile. Recibimos gente con millones de seguidores en ambos países y tener la posibilidad de mostrarle nuestro club al Kun Agüero no tiene precio”, afirmó Fernández.

Más allá del ingreso económico, el valor simbólico es enorme. “Mostrar nuestra historia al mundo y a un ídolo como el Kun vale más que el dinero que nos pueda quedar por alquilar la cancha”, remarcó.

Trabajo a pulmón y una comunidad que respondió

El evento también fue posible gracias a un enorme trabajo comunitario. “Se acercó Alejandro ‘Bebé’ Fernández y nos hizo la propuesta. Desde ahí fue todo a pulmón. La familia de Gutiérrez se sumó a colaborar: más de 50 personas haciendo guardia en el club para pintar, refuncionalizar baños y vestuarios, hacer una instalación eléctrica nueva, todo con donaciones y un esfuerzo tremendo”, contó el presidente.

Mirar más allá del fútbol

Con los pies sobre la tierra, pero con objetivos claros, Gutiérrez SC piensa en el futuro. “Queremos volver a competir, despacito, pero queremos ir más allá del fútbol. Seguir creciendo con el vóley y pronto avanzar con el estadio cerrado de hockey sobre patines”, adelantó Fernández.

De la crisis a la vidriera internacional, Gutiérrez Sport Club escribe una nueva página de su historia. Una que demuestra que con gestión, compromiso y una comunidad activa, incluso las instituciones más golpeadas pueden levantarse, reinventarse y volver a soñar en grande.