Alertas por tormentas y vientos: avanza un frente frío polar que afecta a varias provincias

Un frente frío polar activa alertas por vientos y tormentas en varias provincias, con lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

El SMN mantiene activas alertas amarillas por tormentas y por vientos en amplias zonas del país, en el marco del ingreso de un intenso frente frío de origen polar. Foto: NA / MARIANO SANCHEZ

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas amarillas por tormentas y por vientos en amplias zonas del país, en el marco del ingreso de un intenso frente frío de origen polar que ya impacta con fuerza en la Patagonia y avanza hacia el centro y norte argentino.

En el caso de la alerta amarilla por tormentas, se prevén eventos aislados de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 60 milímetros, con chances de valores superiores en forma puntual.

Las provincias alcanzadas por este nivel de alerta comprenden sectores de Buenos Aires (incluida la Costa Atlántica), Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y el NOA, especialmente Tucumán, Salta y Jujuy, donde las tormentas tenderán a intensificarse entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

En paralelo, rige alerta amarilla por vientos para distintas regiones del país. El fenómeno estará asociado a vientos del sector oeste, rotando luego al sur, con velocidades sostenidas de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h.

Alertas por vientos fuertes La situación es más severa en la Patagonia, donde el SMN emitió alerta naranja para Neuquén y el centro-oeste de Río Negro, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, mientras que Río Negro, Neuquén, Mendoza y La Pampa figuran entre las provincias más comprometidas por el avance del sistema frontal. En el sur mendocino, especialmente en Malargüe, el viento podría presentarse con características de Zonda, cálido y seco, descendiendo desde la cordillera.