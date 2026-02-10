Mendoza bajo doble alerta por Zonda: qué zonas están en amarillo y dónde sube a nivel naranja

Mendoza arranca el martes 10 de febrero de 2026 con el viento como tema central. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió avisos de distinto nivel para varios sectores de la provincia. Hay zonas con alerta amarilla y un área donde la situación escala a naranja por la intensidad prevista del Zonda.

El escenario combina aire seco, cambios bruscos de temperatura y ráfagas que pueden generar complicaciones tanto en rutas como en actividades al aire libre.

Alerta amarilla: Zonda en el Este y en los valles En el mapa de advertencias de nivel amarillo aparecen Junín y Rivadavia, además de sectores de valle en Luján de Cuyo y en el Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Para esas áreas, el SMN anticipó viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían rondar los 60 km/h. El fenómeno suele traer aire muy seco y levantar polvo en suspensión, lo que puede recortar la visión a distancia en caminos y zonas abiertas, además de empujar el termómetro hacia arriba en poco tiempo.

La advertencia amarilla no se limita al Zonda. También se prevén vientos del oeste con mayor fuerza en el cordón cordillerano, con valores de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, sobre todo en sectores elevados. En paralelo, el pronóstico para el llano bajo alerta marca que durante el martes 10 soplará viento del oeste de 35 a 50 km/h, con picos por encima de 70 km/h. Para el miércoles 11, el giro sería hacia el sur, con intensidades similares. En este grupo aparecen General Alvear y la zona baja de San Rafael como áreas señaladas por el SMN.

SMN martes SMN Alerta naranja en Malargüe: Zonda más intenso y condiciones más exigentes El punto más delicado del parte se ubica en la zona baja de Malargüe. Allí, el SMN elevó el nivel a naranja por un Zonda más fuerte: se esperan velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que, en momentos puntuales, podrían superar los 80 km/h. En estos episodios, el riesgo suele crecer por la combinación de baja humedad, polvo y un salto térmico marcado, con efectos directos sobre la salud respiratoria, la propagación de focos ígneos y la seguridad vial.