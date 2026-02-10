Mendoza bajo doble alerta por Zonda: qué zonas están en amarillo y dónde sube a nivel naranja
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por viento Zonda y ráfagas intensas, con impacto dispar según la región.
Mendoza arranca el martes 10 de febrero de 2026 con el viento como tema central. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió avisos de distinto nivel para varios sectores de la provincia. Hay zonas con alerta amarilla y un área donde la situación escala a naranja por la intensidad prevista del Zonda.
El escenario combina aire seco, cambios bruscos de temperatura y ráfagas que pueden generar complicaciones tanto en rutas como en actividades al aire libre.
Alerta amarilla: Zonda en el Este y en los valles
En el mapa de advertencias de nivel amarillo aparecen Junín y Rivadavia, además de sectores de valle en Luján de Cuyo y en el Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Para esas áreas, el SMN anticipó viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían rondar los 60 km/h. El fenómeno suele traer aire muy seco y levantar polvo en suspensión, lo que puede recortar la visión a distancia en caminos y zonas abiertas, además de empujar el termómetro hacia arriba en poco tiempo.
La advertencia amarilla no se limita al Zonda. También se prevén vientos del oeste con mayor fuerza en el cordón cordillerano, con valores de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, sobre todo en sectores elevados. En paralelo, el pronóstico para el llano bajo alerta marca que durante el martes 10 soplará viento del oeste de 35 a 50 km/h, con picos por encima de 70 km/h. Para el miércoles 11, el giro sería hacia el sur, con intensidades similares. En este grupo aparecen General Alvear y la zona baja de San Rafael como áreas señaladas por el SMN.
Alerta naranja en Malargüe: Zonda más intenso y condiciones más exigentes
El punto más delicado del parte se ubica en la zona baja de Malargüe. Allí, el SMN elevó el nivel a naranja por un Zonda más fuerte: se esperan velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que, en momentos puntuales, podrían superar los 80 km/h. En estos episodios, el riesgo suele crecer por la combinación de baja humedad, polvo y un salto térmico marcado, con efectos directos sobre la salud respiratoria, la propagación de focos ígneos y la seguridad vial.
Más allá del detalle por departamento, el mensaje de fondo es claro: se trata de una jornada para moverse con cautela y seguir la evolución del pronóstico. El Zonda puede cambiar rápido de intensidad y, cuando aparece, suele generar molestias en personas sensibles, especialmente por sequedad ambiental y partículas en el aire. En rutas, la recomendación clásica es moderar la velocidad si baja la visibilidad y estar atentos a objetos que puedan desprenderse por las ráfagas. Y en áreas de montaña, donde el oeste suele pegar más fuerte, conviene chequear el estado de caminos antes de salir.
Con este panorama, Mendoza se prepara para un martes atravesado por el viento y una transición hacia el miércoles 11 con rotación al sur en el llano, según lo indicado en las alertas. La clave será seguir las actualizaciones oficiales del SMN y, si el Zonda se instala con fuerza, ajustar planes en función de la zona: no es lo mismo un evento moderado en valles y precordillera que un episodio intenso en el sur provincial, donde el nivel naranja marca un umbral de impacto mayor.