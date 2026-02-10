Martes muy caluroso en Mendoza con alerta por viento Zonda

El martes estará marcado por el calor en Mendoza, con una máxima de 36°. Durante la tarde se espera viento Zonda en distintos sectores.

El martes llega con condiciones bien veraniegas a Mendoza, en una jornada que tendrá poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura. Según el pronóstico, el ambiente será caluroso desde la mañana y se intensificará con el correr de las horas.

La mínima será de 19°, mientras que la máxima alcanzará los 36°, con vientos moderados del noreste que, hacia la tarde, rotarán al sudeste. En el llano el día transcurrirá sin precipitaciones, aunque el viento será un factor clave en algunas zonas de la provincia.

Mirá las recomendaciones ante la llegada de viento Zonda a Mendoza Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda Durante la tarde se espera la presencia de viento Zonda en precordillera, sur del Valle de Uco y Malargüe, un fenómeno que elevará la temperatura y generará condiciones secas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por Zonda para Malargüe.

Según informó el organismo, "el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h". Además, se advirtió que este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente al circular y al realizar actividades al aire libre.