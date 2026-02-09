Desafiando estereotipos, un grupo de mujeres motociclistas revoluciona Mendoza

Culturalmente, las motos están asociadas al mundo masculino, la rebeldía y una vida licenciosa. Sin embargo, miles de mujeres tienen motos y las usan a diario. Viajan, aprenden mecánica, saben de motos. Son profesionales, madres, jubiladas, jóvenes, mayores y pasión por las motos.

El Women Riders World Relay no es un club ni requiere inscripción. Es una actividad en la que se puede sumar cualquier mujer como piloto o copiloto de los tramos que quiera. La idea principal es visibilizar a las mujeres motociclistas .

“No nos conocíamos de antes, no somos amigas pero conectamos inmediatamente”, comentó a MDZ Antonela, una mendocina que vive en Buenos Aires.

Mujeres motociclistas de todo el país y Chile están en Mendoza.

“Nos enfrentamos a desafíos, curvas, caminos que no conocemos, miedos. Y lo más importante es el punto del cambiar. Para nosotras es muy importante que los cambios lleguen a la industria porque actualmente no tenemos ropa adecuada para mujeres moteras”, agregó la joven que dejó a su hijo de tres años al cuidado de su pareja para viajar dos semanas por el país en moto.

Cómo sigue la agenda de las mujeres motociclistas

Las mujeres motociclistas llegaron a Mendoza el viernes por el sur provincial donde participaron de un encuentro binacional en Malargüe. Después visitaron San Rafael, el Valle de Uco y el fin de semana hicieron base en Godoy Cruz.

Esta mañana estuvieron en San Martín recorriendo las huellas de El Libertador y esta noche pasaron por la Ciudad para compartir con la comunidad y una cena en Quinta Norte frente a la Plaza Independencia. Bocinas, gritos, abrazos, fotos de los curiosos fueron el denominador común del grupo de mujeres motociclistas.

Mujeres Motociclistas (2) Para ser parte de la travesía solo hay que tener una moto y ganas de conectar con mujeres. Marcos Garcia / MDZ

El viaje continúa el martes con una paseo por Potrerillos para darle fin a la agenda mendocina. La travesía continuará en San Juan rumbo al norte argentino. Los tramos son de aproximadamente 15 días e irán recorriendo provincias y países limítrofes como Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. El encuentro final será el 5 de diciembre en Córdoba donde empezó el desafío.

La agenda mendocina seguirá el martes con una visita a Potrerillos y actividades en el municipio de Ciudad. Luego, el relevo continuará su camino hacia San Juan, manteniendo la bandera en movimiento y sumando nuevas firmas al símbolo que será presentado ante el Guinness.