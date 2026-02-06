Llegó a Mendoza el grupo de mujeres motociclistas que recorre el país en busca de un récord Guinness

Un grupo de mujeres motociclistas de distintas provincias ya se encuentra en Mendoza, como parte del Women Riders World Relay (WRWR) 2026, un relevo mundial que busca visibilizar a las mujeres en el mundo de las motos y alcanzar un récord Guinness. La caravana arribó a Malargüe, marcando una de las postas más esperadas del recorrido nacional.

El WRWR es una movida internacional que conecta a mujeres pilotos y copilotas de más de 130 países. No se trata de una carrera ni de una competencia, sino de un relevo simbólico y colectivo, donde una bandera y un bastón virtual van pasando de mano en mano, sumando kilómetros, historias y participación femenina.

En Argentina, el desafío es rodar durante todo el 2026 sin detener el relevo. Un grupo estable de mujeres recorre largas distancias, mientras que en cada ciudad se suman nuevas guardianas, que acompañan un tramo y luego regresan a sus hogares, manteniendo viva la posta.

MDZ dialogó recientemente con Fabiana Ochoa, referente del WRWR en Mendoza, quien confirmó la llegada del grupo a Malargüe. “Ya estamos el grupo de moteras de acá de Mendoza en Malargüe. La verdad que estamos felices, somos muchas las que nos hemos sumado y está impresionante”, contó.

Desde el sur mendocino, el itinerario continúa hacia el Paso Pehuenche, donde las motociclistas mendocinas irán al encuentro de 13 mujeres de Chile, que también forman parte del WRWR. A ellas se sumarán tres motociclistas que vienen realizando el relevo desde la Patagonia desde el 3 de enero.

Este cruce internacional refuerza uno de los ejes del movimiento: conectar mujeres motociclistas más allá de las fronteras. “La idea sigue siendo salir a rodar y conectarnos”, explicó Ochoa, en línea con el espíritu original del relevo nacido en Europa en 2019.

Agenda en Mendoza y encuentros abiertos

Mujeres Moteras (3) El grupo de moteras que partió desde Mendoza para esta travesía. Gentileza Fabiana Ochoa

Tras el paso por Malargüe y el encuentro binacional, el recorrido continuará por distintos puntos de la provincia. El domingo, el grupo llegará a Godoy Cruz, donde desde las 20.00 estarán en el Parque Benegas, en una bienvenida abierta a la comunidad y con acompañamiento del municipio.

El lunes, también a las 20.00, las motociclistas se concentrarán en Quinta Norte, frente a la Plaza Independencia, para compartir el encuentro con vecinos y referentes del ambiente motero. “Vamos a estar con la comunidad y con muchísima gente de las motos compartiendo”, adelantó Fabiana.

La agenda mendocina seguirá el martes con una visita a Potrerillos y actividades en el municipio de Ciudad. Luego, el relevo continuará su camino hacia San Juan, manteniendo la bandera en movimiento y sumando nuevas firmas al símbolo que será presentado ante el Guinness.

Mujeres que ruedan para transformar

Mujeres Moteras (2) El relevo internacional de mujeres en moto ya pisa suelo mendocino y prepara actividades en Malargüe, Godoy Cruz y Ciudad. Gentileza Fabiana Ochoa

Lejos de una postal idealizada, el WRWR está integrado por mujeres adultas con trabajos y responsabilidades cotidianas. Hay docentes, trabajadoras de la salud, jubiladas, emprendedoras y muchas madres que organizan su vida para poder salir a la ruta.

“Todas trabajamos, todas tenemos familia, pero lo lindo es dedicarnos un tiempo para lo que nos gusta”, expresó Ochoa. Para muchas, la moto no es solo un medio de transporte, sino un espacio de libertad personal y de encuentro con otras mujeres.

Mientras el motor sigue encendido, el mensaje se multiplica en cada posta. Día a día, desde Malargüe al resto del país, las mujeres del WRWR continúan rodando para conectarse, desafiarse y transformar la mirada sobre la mujer arriba de una moto.