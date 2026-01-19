Un grupo de mujeres motociclistas recorre la Argentina por un Récord Guinness

Un grupo de mujeres motociclistas de distintas provincias recorre la Argentina como parte de una movida mundial que busca romper estereotipos y hacer historia. Se trata del Women Riders World Relay (WRWR) 2026, un relevo internacional que conecta a mujeres pilotos y copilotas de más de 130 países con un objetivo común: visibilizar su lugar en el mundo de las motos y postularse a un Récord Guinness.

La iniciativa no es una competencia ni una carrera contrarreloj, sino un relevo simbólico. En cada localidad se suman nuevas moteras , y la posta se pasa a las llamadas “guardianas” de cada lugar. Quienes se suman a la travesía, acompañan el recorrido hasta donde pueden y luego regresan a sus hogares. Así, el viaje se construye de manera colectiva, con mujeres que se van turnando para mantener la bandera en movimiento. Así, el grupo permanente, de unas ocho mujeres, se va ampliando tramo a tramo, sumando experiencias, historias y kilómetros compartidos.

La travesía argentina comenzó el 3 de enero en Anisacate, Córdoba, y avanzará por etapas a lo largo de todo 2026. En esta primera fase, el recorrido apunta al sur del país, con llegada prevista a Ushuaia y regreso por la Ruta 40. Para la primera semana de febrero, las motociclistas estarán en Mendoza, y antes del carnaval continuarán rumbo a San Juan, donde cerrarán el primer tramo.

El WRWR no es nuevo. Según explicó Fabiana Ochoa, referente del desafío en Mendoza, el relevo nació en 2019 en Europa. “WRWR comienza en Gran Bretaña, donde un grupo de mujeres pensó en viralizarse porque no había indumentaria pensada para mujeres moteras ”, contó a MDZ .

El logo provincial de las moteras mendocinas que participan del WRWR 2026.

Aquella experiencia global dejó aprendizajes, pero también muchas participantes afuera. Por eso, en 2026 el movimiento volvió renovado, con una aplicación móvil que reemplaza al bastón físico por uno virtual y permite sumar kilómetros, desafíos y puntaje desde cualquier punto del mundo. “Ahora el bastón es virtual y se pasa con un QR, pero la idea sigue siendo salir a rodar y conectarnos”, explicó Ochoa.

Actualmente, 135 países participan del relevo y miles de mujeres forman parte de esta red internacional. En Argentina, el compromiso es rodar todo el año, día a día, para que el país llegue al cierre sudamericano del WRWR con la mayor participación posible.

Rodar para conectar, desafiar y transformar

Moteras WRWR Mendoza - Argentina (4) La comunidad motera de Mendoza estuvo presente en el Obelisco durante este recorrido de WRWR 2026. Gentileza Fabiana Ochoa

Más allá del récord, el WRWR tiene tres objetivos claros: conectar, desafiar y transformar. Conectar implica conocerse entre mujeres motociclistas, compartir rutas y experiencias. “Conectar es motera con motera, conocernos, saber quiénes somos y acompañarnos”, resumió Fabiana.

El segundo eje es el desafío personal. Aprender mecánica básica, enfrentar climas adversos o animarse a rutas desconocidas. “En el sur hay vientos fuertes y una de las chicas está aprendiendo a manejarlos. Eso también es desafiarse”, relató la referente mendocina.

El tercer punto apunta a transformar la mirada social y a interpelar a la industria. “La indumentaria de mujer es distinta: el casco, las camperas, las botas. No es lo mismo que la del hombre y todavía falta mucho”, señaló Ochoa, marcando una de las principales demandas del colectivo.

Transformar apunta, también, a cambiar la mirada social sobre la mujer arriba de una moto. “Somos mamás, trabajamos, tenemos responsabilidades, pero también necesitamos tiempo para nosotras”, resumió Fabiana. Para muchas, viajar en moto es un espacio de libertad y reflexión, incluso cuando se rueda en grupo.

Mendoza, una posta clave en la travesía

Moteras WRWR Mendoza - Argentina (5) Las mendocinas que empezaron a hacer ruta. Gentileza Fabiana Ochoa

El 5 de febrero, Mendoza será escenario de una de las postas más importantes del recorrido. Las motociclistas llegarán desde la Patagonia y serán recibidas en Malargüe, con participación de mujeres de Chile que también forman parte del WRWR.

Además, en San Rafael está previsto un recibimiento oficial, mientras que en San Carlos se inaugurará el primer monumento motero de la provincia, un hito simbólico para el movimiento.

El domingo siguiente, el grupo llegará a Godoy Cruz, donde se realizará una bienvenida en el Parque Benegas. “Va a ser una fiesta re bonita, con acompañamiento del municipio”, adelantó Fabiana. Luego, el recorrido incluirá San Martín, un cruce a Chile y finalmente el paso de la posta a San Juan.

Moteras WRWR Mendoza - Argentina (6) La Gringa, la mendocina que está llegando a Ushuaia y va a subir por la ruta 40 hasta Malargüe, cuando el WRWR llegue a Mendoza. Gentileza Fabiana Ochoa

Mujeres adultas, trabajos y pasiones que conviven

Lejos de una imagen romántica o idealizada, el WRWR está integrado por mujeres adultas con realidades diversas. Hay docentes, trabajadoras de la salud, jubiladas, emprendedoras, bibliotecarias y esteticistas, entre muchas otras.

“Todas trabajamos, todas tenemos hijos, familia, responsabilidades. Pero lo lindo es dedicarnos un tiempo para lo que nos gusta”, afirmó Ochoa, quien trabaja en el sistema de salud y convive con largas jornadas laborales.

El mensaje hacia otras mujeres es directo: animarse. “Si te gusta la libertad, agarrá una moto. Dentro del casco estás vos con vos, pensando, proyectando, y eso es algo hermoso”, expresó la referente mendocina.

Moteras WRWR Mendoza - Argentina (1) Un grupo de mendocinas estará rodando por Mendoza durante febrero y luego cruzará a Chile. Gentileza Fabiana Ochoa

Una bandera, un récord y una meta colectiva

Durante todo el recorrido, las motociclistas firman una bandera que acompañará el relevo hasta diciembre de 2026. Ese símbolo será presentado ante el Libro Guinness de los Récords como prueba de que Argentina estuvo un año entero en movimiento, uniendo mujeres de punta a punta del país.

El cierre sudamericano está previsto para enero de 2027, y Argentina busca ser sede gracias al puntaje acumulado en la aplicación del WRWR. “Queremos que el país sea el que más sume en Sudamérica y que el cierre se haga acá”, explicó Fabiana.

Mientras tanto, el motor sigue en marcha. Día a día, ruta a ruta, las mujeres del WRWR siguen rodando para conectarse, desafiarse y transformar la forma en que la sociedad mira a las mujeres arriba de una moto.