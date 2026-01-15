La escena que todos miran en la Costanera: un perro en moto y una sonrisa que contagia

La escena ocurrió en la Costanera, a pocos minutos del Área Fundacional: un motociclista cruzó con su perro como copiloto y la imagen se volvió viral.

La mañana mendocina suele regalar pequeñas escenas que, si no fuera por la mirada atenta de los fotógrafos de MDZ, quedarían apenas en el recuerdo de quienes pasaron por ahí. Situaciones simples, breves, casi invisibles para el ritmo acelerado de la ciudad, pero que dicen mucho más de lo que parece. Antes del Área Fundacional, sobre la Costanera de Mendoza, nuestro fotógrafo Alf Ponce Mercado logró capturar uno de esos momentos.

No fue un choque ni una maniobra peligrosa lo que llamó la atención de quienes circulaban por la zona. Fue algo mucho más sencillo y, a la vez, inesperado: un hombre sonriente que paseaba con su perro como copiloto.

perro en moto El hecho ocurrió en la Costanera. Alf Ponce/MDZ El animal viajaba acomodado en la parte trasera, asomando la cabeza por encima de una caja plástica y una mochila, atento al camino y con una calma que contrastaba con el movimiento habitual del lugar. Autos, colectivos y motos seguían su curso, pero por unos segundos la escena rompió la lógica del tránsito y se volvió protagonista.