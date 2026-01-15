Permitirán el estacionamiento medido en un sector crucial del centro de Mendoza
La decisión la tomó el intendente de la Ciudad de Mendoza y salió publicada en el Boletín Oficial. Por cuántos días durará la medida.
La Ciudad de Mendoza amplió el sistema de estacionamiento medido -mediante el uso de tarjetas- en una franja de la avenida San Martín, en un tramo en el que hasta el momento no estaba permitido. De esta manera, la calle más importante del centro mendocino contará con el mismo sistema que ya rige en otras arterias.
Sin embargo, será solo los días sábados de forma exclusiva y por tiempo limitado, en principio, desde el 10 de enero pasado hasta el 28 de febrero inclusive. Siempre en el horario de 8 a 20 como hasta el momento estaba prohibido. El tramo que contempla la medida abarca desde la calle Montevideo hacia el norte hasta Las Heras.
El estacionamiento estaba prohibido de 8 a 20 entre esas calles, tanto en el costado este como en el oeste, en el cual se implementará ahora para el estacionamiento. Sucede que sobre el otro costado se extiende a lo largo de las 6 cuadras una ciclovía que imposibilita el estacionamiento.
La medida de la Municipalidad
La medida salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial, bajo el decreto 38, firmado por el intendente Ulpiano Suarez.
La decisión se tomó teniendo en cuenta que se ha evidenciado "un incremento sostenido de la demanda de estacionamiento, especialmente en horario vespertino, vinculado al desarrollo de actividades comerciales y de servicios en la zona".
De esta forma, establecerán el estacionamiento medido, lo que implicará mayores fondos para el municipio de la Ciudad de Mendoza, además de ampliar el universo de trabajo de los "tarjeteros" que se desempeñan en el programa social que, según la intendencia, "permite lograr un razonable equilibrio entre la actual demanda de estacionamiento y la fluidez vehicular necesaria para el desarrollo armónico del tránsito constante de la Ciudad".
Horarios del estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza
A continuación, se detallan las horas en las que se cobra el aparcamiento:
Microcentro
- Lunes a Jueves de 08:00 a 00:00
- Viernes y Sábado de 08:00 a 02:00 del dia siguiente
Barrio Bombal y Parque Cívico
Lunes a viernes: 8 a 14 hs.
Esta franja rige para las siguientes calles:
- L. Peltier: márgenes sur y norte desde La Pampa hasta Belgrano.
- Virgen del Carmen de Cuyo: márgenes sur y norte desde La Pampa hasta Perú.
- Pedro Molina: margen sur desde Belgrano hasta Patricias Mendocinas.
- La Pampa: margen oeste desde Pedro Molina hasta Virgen del Carmen de Cuyo.
- Pueyrredón: margen norte desde Belgrano hasta Martín Palero.
- Belgrano: margen este desde Virgen del Carmen de Cuyo hasta Pedro Molina.
Los feriados nacionales, provinciales y municipales son de libre estacionamiento.
El costo de la tarjeta es de $300 por cada treinta minutos. Ingresá aquí para acceder al decreto 9178-2024