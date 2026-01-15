Permitirán el estacionamiento medido en un sector crucial del centro de Mendoza

La decisión la tomó el intendente de la Ciudad de Mendoza y salió publicada en el Boletín Oficial. Por cuántos días durará la medida.

La Ciudad de Mendoza amplió el sistema de estacionamiento medido -mediante el uso de tarjetas- en una franja de la avenida San Martín, en un tramo en el que hasta el momento no estaba permitido. De esta manera, la calle más importante del centro mendocino contará con el mismo sistema que ya rige en otras arterias.

Sin embargo, será solo los días sábados de forma exclusiva y por tiempo limitado, en principio, desde el 10 de enero pasado hasta el 28 de febrero inclusive. Siempre en el horario de 8 a 20 como hasta el momento estaba prohibido. El tramo que contempla la medida abarca desde la calle Montevideo hacia el norte hasta Las Heras.

El estacionamiento estaba prohibido de 8 a 20 entre esas calles, tanto en el costado este como en el oeste, en el cual se implementará ahora para el estacionamiento. Sucede que sobre el otro costado se extiende a lo largo de las 6 cuadras una ciclovía que imposibilita el estacionamiento.

La medida de la Municipalidad La medida salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial, bajo el decreto 38, firmado por el intendente Ulpiano Suarez.

La decisión se tomó teniendo en cuenta que se ha evidenciado "un incremento sostenido de la demanda de estacionamiento, especialmente en horario vespertino, vinculado al desarrollo de actividades comerciales y de servicios en la zona".