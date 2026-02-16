El SMN activó alertas meteorológicas en gran parte del pais: qué provincias se verán afectadas

El mapa nacional refleja las alertas vigentes y las áreas con condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes estará marcado por condiciones inestables en amplias regiones de Argentina, con alertas meteorológicas vigentes por tormentas fuertes en numerosas provincias. Mientras tanto, en el sur se prevén lluvias cordilleranas y en Mendoza rige alerta por viento Zonda.

La alerta por tormentas es la más extensa y alcanza a La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Neuquén. El organismo informó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de manera puntual, lo que podría provocar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

mapa_alertas (3) El mapa del SMN muestra las zonas con alertas meteorológicas vigentes y las áreas bajo vigilancia por tormentas en Argentina. SMN Además, rige una alerta por lluvias en la zona cordillerana de Santa Cruz. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 20 mm, que podrían superarse en forma localizada. En los sectores de mayor altitud no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

Por último, el sur de Mendoza —especialmente el departamento de Malargüe— se encuentra bajo alerta por viento Zonda. Se prevén velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones.