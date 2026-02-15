Milei reaccionó ante una contratación millonaria de Cancillería con una explicación que niega irregularidades

En medio de la polémica por una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la contratación.

El presidente Javier Milei decidió intervenir de forma directa en la controversia política que generó la adjudicación de un contrato millonario del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Las explicaciones del Gobierno sobre el contrato millonario El jefe de Estado evitó emitir un comunicado formal desde la Casa Rosada y optó por expresar su respaldo a través de las redes sociales. Milei reposteó un mensaje del canciller Pablo Quirno en la plataforma X, en el que el funcionario defendió la legalidad de la contratación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloquirno/status/2023155660356001909&partner=&hide_thread=false O es ignorante, o trata de confundir. https://t.co/wwjG3gK16V pic.twitter.com/63YUF85wzx — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 15, 2026 “¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a la AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”, sostuvo Quirno en el mensaje que el Presidente decidió amplificar ante millones de seguidores.

En la misma publicación, el canciller buscó despejar cualquier sospecha de conflicto de intereses y explicó que, debido al vínculo familiar con Sturzenegger, se activaron los mecanismos de control correspondientes. “Al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se aplicó el procedimiento de integridad con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, que revisaron todo el proceso”, aseguró.

Qué ocurrió en Cancillería La defensa pública del Gobierno se produjo luego de que trascendiera el expediente administrativo, a partir de una investigación publicada en exclusiva por la Agencia Noticias Argentinas. El informe reveló que la Cancillería adjudicó de manera directa a la AACI un contrato por $114.044.133 para dictar clases presenciales de inglés a 132 empleados y diplomáticos.